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疫情加速推動轉型！微軟宣布關閉全球所有實體直營門市

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▲ 微軟將於10月2日在紐約舉辦一場以雙螢幕Surface為主題的活動。（圖／路透）

▲微軟宣布將關閉全球所有實體店面。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

微軟稍早正式宣布將關閉全球所有實體店面，而紐約、倫敦、雪梨以及微軟總部4處零售店則保留並轉型為「體驗中心」，不再提供實體產品銷售服務，所有商品階轉往由數位商店及第三方零售業者販售。

據科技新聞網站《The Verge》報導，該計畫原定於明年實施，不過由於新冠肺炎疫情的爆發，微軟決定加速實行。據微軟副總裁波特（David Porter）說法，該公司不會因此裁員，「我們的零售團隊將繼續發展我們的多元化團隊，以支援公司的總體使命及目標。」

此前，受到疫情影響，微軟關閉了大多數零售門市，但並未像蘋果等其他業者一樣重啟，微軟今日發布的公告則間接解釋了原因。

波特在聲明中表示：「我們的線上銷售有所成長，要歸功於多數產品組合轉向線上銷售，和專業團隊已證實在服務顧客方面取得成功，這項成功跨越了實體店的範疇。」

微軟實體門市於2009年首度亮相，與蘋果成功的零售銷售模式緊密相連。每個實體門市皆會展示Surface系列產品、Xbox硬體設備及精選的第三方PC，且微軟實體門市的員工皆精通Windows的所有功能，門市內也會時不時舉辦研討會等店內活動。

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