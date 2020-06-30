快訊／中火前絕食28小時！曾捐肝救父…孝子議員黃健豪暈倒送醫

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員黃健豪、羅廷瑋為了守護「藍天、白雲」，抗議台電違法重啟中火2號機組，29日中午起開始絕食，30日中午11時許，曾捐肝救父的黃健豪全身狂冒汗、嘴唇發白，而稍早，絕食28小時後，黃健豪暈倒送醫。

▲絕食28小時，議員黃建豪暈倒送醫。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼捐肝救父議員黃健豪昏倒送醫 。（圖／記者鄧木卿攝）



黃健豪、羅廷瑋因不滿中火違法重啟燃煤機組，28日下午就在中火電廠外靜坐抗議，但卻一直沒有得到台電回應，2人從29日中午起採取激烈的絕食手段，抗議台電侵害中部人健康，市長盧秀燕昨天下午也前往聲援，批評中央逆民意而行，環保局晚間也開出2千萬元罰單，並且函送台電董事長楊偉甫。

30日中午11時許，曾經捐肝救父的黃健豪出現狂冒汗及臉色發白症狀，而羅廷瑋也開始頭暈，2人虛弱地坐在台中火力電廠門口，面對越來越多的鄉親來聲援，也只能點頭示意，為了理念要苦撐下去。

不過，現場陽光直曬，柏油路都散發熱氣，溫度直逼34度，為預防意外，鄰近的童綜合醫院也派出醫護人員到場關心議員們情況，醫生指出「天氣太炎熱，要請議員適時補充水分，慎防急性熱衰竭」，但就在稍早，現場消息傳出，黃建豪暈倒送醫。