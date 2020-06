川普粉絲大本營...遭美版PTT「封鎖」：充斥種族歧視言論

▲多個美國平台已經屏蔽川普的發文。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者崔子柔/綜合報導

川普近期的發言多次被外界認為不妥,先前的貼文還被推特標註「讚頌暴力」。有美國PTT之稱的論壇「Reddit」為了避免仇恨言論在平台散播,決定將川普粉絲討問版「r/The_Donald」及其他約2000個分類討論區(subreddit)關閉,遊戲直播平台Twitch同時也以類似理由,將川普帳號暫時停權。

根據《CNN》報導,Reddit為了保持平台和睦,開始嚴格執行改革政策,把近2000個宣揚「身分認同與針對他人脆弱」等相關仇恨言論的討論區或使用者封鎖,並指控「r/The_Donald」版上用戶經常宣揚帶有種族歧視、仇女主義、恐同性戀的相關內容。

We’ve placed a public interest notice on this Tweet for violating our policy against abusive behavior, specifically, the presence of a threat of harm against an identifiable group.https://t.co/AcmW6O6d4t