川普盜用智慧財產！「滾石樂團」揚言提告　爆其他國際巨星也受害

▲川普已非第一次在未經許可授權的情況下,撥放滾石樂團的知名歌曲。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社倫敦28日綜合外電報導

英國搖滾傳奇滾石樂團揚言對美國總統川普採取法律行動,因川普在造勢活動上播放他們的歌曲「你不可能一直得到你想要的」(You Can't Always Get What You Want)。

法新社報導,根據一份昨晚向美國新聞網站Deadline發出的聲明,滾石樂團(The Rolling Stones)已委託負責表演權相關工作的「廣播音樂公司」(Broadcast Music Inc, BMI),設法阻止川普使用這首歌。

聲明寫道:「BMI已代表滾石樂團,通知川普競選團隊,未經授權使用他們的歌曲,將構成違反授權協議。」滾石樂團官方推特(Twitter)帳號也轉推這項聲明。

聲明還提到,若川普無視相關限制,依然故我,「將因違反禁令,播放未經授權的音樂,而面臨法律訴訟」。

川普早在2016年總統大選競選活動上,就曾播放「你不可能一直得到你想要的」,引發一連串阻止川普繼續使用這首歌的行動。

BMI還說,尚未獲得任何來自川普律師團的回應。

在這之前,已有許多人採取大動作阻止川普使用某首歌曲,例如已故美國藝人湯姆佩蒂(Tom Petty)的家屬本月稍早痛批,川普在20日奧克拉荷馬州杜爾沙市(Tulsa)造勢大會上播放湯姆佩蒂的名曲「I Won't Back Down」,並寄發勒令停止警告信函給川普競選團隊。