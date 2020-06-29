蔣萬安稱「代表人民反陳菊」　段宜康：就你沒資格！先去改姓

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立法院黨團反對陳菊獲提名監察院長，為此28日下午攻佔立法院議場，立委蔣萬安更高喊「德不配位，撤換陳菊」。對此，前民進黨立委段宜康批評，蔣萬安沒資格杯葛陳菊。

蔣萬安28日晚間在臉書直播中說明佔領議場的原因，他表示，這次國民黨團在臨時會、談話會之前到立法院議場，就是要表達代表人民反對這一次監察委員的提名，特別是陳菊獲提名擔任監察院長的人事案，他們到議場就是表達堅決反對酬庸貪腐的人事案。

蔣萬安指出，陳菊過去在高雄市政府期間有非常多的案子，正在監察院接受調查，民眾會懷疑民進黨口口聲聲說要廢監察院，卻提好提滿，特別針對這麼有爭議性的人要擔任監察院長，這是何等重要職務，應超然獨立，要整飭官箴，「我想這些我們完全無法接受」。

▲國民黨28日號召近20名立委突襲立法院，拒絕為監察院人事案背書。（圖／國民黨提供）

蔣萬安提到，臨時會同時也要處理這麼重大的農田水利法，以及整個司法制度的變革，因此，他們要代表人民堅決反對，無法接受民進黨以多數暴力再次強行通過法案與極具爭議人事案，「德不配位，撤換陳菊」，希望民眾站在這一方，反對酬庸人事案。

對此，段宜康28日深夜在臉書表示，當年蔣萬安的祖父把陳菊打入黑牢，現在蔣萬安說要代表人民反對陳菊，國民黨人要反對陳菊，黨同伐異也沒什麼好奇怪的，但就是蔣萬安沒資格杯葛陳菊，「要嘛請他先把姓給改了吧！」

立法院長游錫堃29日中午12點20分進入議場，民進黨團以多數優勢通過所提召開臨時會提案。根據下午通過的議程，7月10日上午進行考試院人事同意權案投票、7月17日進行監察院人事同意權案投票。