洪孟楷亮驗傷單「頸部挫傷、吐2次」　怒嗆吳秉叡：殺人行為！

▲洪孟楷拿出驗傷單。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿、黃巈禾／台北報導

藍綠立委29日上午在立法院議場爆發推擠衝突，搶占主席台。國民黨立委洪孟楷指控民進黨立委吳秉叡強行勒住他的脖子並往後拉，直批「是想殺人嗎？」還一度哽咽說「一瞬間想到一歲六個月的女兒」。稍早，洪孟楷拿出驗傷單，並表示被診斷為頸部挫傷。

洪孟楷表示，剛剛看到吳秉叡的畫面才知道多麼怵目驚心，太太傳訊息很擔心，剛剛去驗傷，醫生診斷頸部挫傷，自己吐了兩次，喉頭不舒服，認為吳秉叡有惡意的針對性，想請問民進黨主席蔡英文可以接受嗎？「我真的不能呼吸，希望蔡英文主席不要躲起來」。

▲國民黨團攻占立法院議場現衝突，吳秉叡鎖喉洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

洪孟楷指出，民進黨立委有61席，哪一個勒脖子只有吳秉叡，不要輕描淡寫，駐衛警會這樣勒脖子的方式對待群眾嗎？「殺人行為，沒有模糊空間，不要轉移焦點，請教蔡英文主席能接受嗎？」

洪孟楷提到，喉結被壓縮不舒服，吞口水都會痛，吐了兩次，吐不出東西，一般肢體攻防要有界線，很有可能造成生命傷害，想到女兒、家人，家人有通電話，很關心他，有跟家人說，他可以流血流汗，不會為政府流淚，不要以為817萬票一直是優勢。

▲洪孟楷表示，被勒脖子時想到女兒。（圖／記者屠惠剛攝）

▼洪孟楷拿出驗傷單，點圖可放大（圖／記者楊蕓翻攝）