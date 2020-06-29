影／日本女學生來台染疫「123名接觸者再驗抗體」最快下週三有結果

記者洪巧藍／台北報導

日本一名20多歲女學生自台灣返日被確認感染新冠肺炎，相關接觸者123名進行病毒核酸採檢全數陰性，指揮中心進一步進行抗體檢驗，發言人莊人祥今（29）日受訪表示，預計最快本週三完成採檢送疾管署昆陽實驗室，相關結果最快一週後公布，希望藉此釐清社區內是否曾經有相關流行。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

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中央流行疫情指揮中心24日下午臨時加開記者會，公布接獲日方通知確診1名自我國返日的新冠肺炎無症狀感染者，為日本籍20多歲女性，今年2月底自日本入境台灣，於南部就學，在台期間多於南部地區活動，6月20搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性；個案無症狀，由日方安排防疫旅館隔離中。

莊人祥日前表示，衛生單位調查個案在台期間生活單純，無參與學校社團或校外打工，初步針對師生等接觸者進行匡列，其中123人列為居家隔離對象，並進行PCR病毒核酸檢驗。指揮中心26日公布結果，全數陰性；另一方面，日本提供檢驗資料指出，女學生確診時Ct值為37.38，屬於弱陽性，不具傳染力，且「絕對不可能是最近感染」。

莊人祥今（29）日受訪表示，確認無傳染性後要進行比較遠的調查，同樣123名接觸者會進行抗體檢驗，不同於敦睦艦隊檢驗抗體分送疾管署、台大、中研院三家實驗室進行，本次僅由疾管署昆陽實驗室執行，除了自己檢驗一套，另外也會使用市面上已經核可、敏感性及特異性達九成五以上的快篩試劑另做一套檢驗進行比對。

莊人祥說，不同於磐石艦屬於密閉船艦空間，這次抗體採檢是首次針對社區內特定族群進行採檢，主要目的是釐清是否可能在當地造成流行、有無任何人曾經感染。原訂本週一開始進行採檢，目前瞭解各縣市衛生局從前兩天就已經陸續執行中，估計最快本週三完成。

莊人祥說，如果全數陰性，其中一種可能就是日本女學生檢驗為偽陽性，如果發現有陽性個案，就會針對該名極可能病例進行相關接觸者匡列，進一步追蹤。