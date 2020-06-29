端午連假後開工　京站美食街「每日200份買一送一」　揪同事衝一波

▲京站美食街7／5前，每日推餐點買一送一優惠。（圖／京站提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

端午連假過後首個上班日，為了讓上班族「切換」回工作模式，多家通路祭出優惠促銷，讓民眾大熱天也能搶便宜，除了星巴克今（6／29）起至6／30限定2天中午時段推出黑咖啡指定飲品買一送一，位於台北車站的京站，也在7／5前於美食街天天推出200份餐點買一送一優惠，快揪同事衝一波吧！

與台北轉運站共構的京站時尚廣場，為歡慶美食街改裝開幕滿一周年，加上適逢端午節連假後開工，即起至7／5期間，推出美食街每日不同餐點買一送一，包括6／29當天、原價200元的功夫銷魂麵3號麻辣套餐；原價75元的漢爾斯百香果汁，以及6／30原價75元的草地町肉羹麵，7／1原價110元的Benito番茄肉醬義大利麵，7／4原價200元的nara thai泰式辣豬麵等，均享有買一送一的優惠。

▲4nara tai 泰式辣豬麵。

另種則是「買主餐送小菜」的買一送一優惠方式，包括6／30原價158元的杓文字凡點泡菜豬肉訂食送麻婆丼；7／3小確幸紅茶合作社買正濃紅茶牛奶送厚片土司；7／5段純貞只要點牛肉麵系列就送滷味拼盤等，每項單品每日均限量100份，一日共推2款單品優惠。

▲Rice Cafe杓文字點泡菜豬肉定食，贈麻婆丼。

▲段純貞牛肉麵系列贈滷味拼盤。

京站表示，近期天氣炎熱，也從即起至7／15止推出飲品促銷，針對指定茶飲，包括原價130元的小樽手作珈啡特調鮮奶冰茶，買二杯特價195元；原價150元的草山金工café檸夏莓果氣泡飲，買二杯特價225元，每日限量30份。而4樓的MISO原價80元的抹茶拿鐵、開門茶堂茶飲全品項，也推無限量「買一送一」優惠。

▲檸檬氣泡飲。

SOGO忠孝館則於即起至7／5推出日本美食物產展，也以國內吃不到的獨家消暑冰品與甜點為主打，如北海道おいすの家的抹茶霜淇淋，入口後可品嚐到高雅茶香，加上抹茶本身的清甜，讓霜淇淋吃起來相當爽口，售價120元；CREAM DOWA義式霜淇淋，清新爽口的口感也很受歡迎，售價150元。

▲おいすの家抹茶霜淇淋，售價120元。（圖／SOGO提供）