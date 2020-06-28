今天日子超稀有！錯過「再等672年」…神秘原因曝光了

記者黃心瑀／綜合報導

今天的日期（2020年6月28日）有多特別？一般人看日期應該就是看一眼即結束，但粉絲專頁「2020完成度‰ Progress 2020」卻意外地從2020跟0628，這幾個數字當中，發現了超級不一樣的地方！

粉絲專頁「2020完成度‰ Progress 2020」指出，2020跟0628這兩個數字，分別都是4個連續質數（除了1和該數自身外，無法被其他自然數整除的數）的平方合，也就是說「2020=17²+19²+23²+29²」、「0628=7²+11²+13²+17²」，而粉絲專頁也表示，想要滿足這樣性質的日子還真的不多，下一次可以用連續質數平方合加起來的日子為2692/02/04，也就是672年以後！

這樣子的發現讓網友嘖嘖稱奇，更有人覺得粉專的小編們太神奇，竟然有辦法找到這樣的現象，紛紛留言表示「比日環蝕更稀有！錯過再等700年！」、「這到底要怎麼發現啊？」而在留言串中還出現更加神人的網友，有人表示「如果是連續整數的話，2030=21~24的平方和、0630=11~14的平方和」，也就是說2030/06/30也是一個特別的日子！

請繼續往下閱讀...

還有網友指出「6月28也是美麗的日子，6跟28都是完全數，他們的真因數之和等於它們本身，6的因數是1、2、3、6，扣掉6本身，1+2+3=6；28是1、2、4、7、14、28，1+2+4+7+14=28」這番說法也引來不少人按讚關注，還有人驚訝的表示「我相信有人說讀書會讀到高潮這種事情了」。