嘉縣太平、圓崇兩校　中埔鄉幼陳張秀琴獲杏壇芬芳獎

▲太平築夢團隊陪伴孩子們體驗第一次搭船 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

教育部杏壇芬芳獎得獎名單公布，嘉義縣計有太平國小逐夢團隊、圓崇國小開喜婆婆環境志工團及中埔鄉立幼兒園教師陳張秀琴獲獎，教育處長陳添丁表示，此獎項目旨在表彰堅守崗位、默默耕耗、犧牲奉獻的教育工作同仁，教育部將訂在7月9日頒獎，感謝並恭喜獲獎人員。



太平國小為生態人文實驗小學，實驗教育轉型使學校與社區共榮，全校團隊結合社區力量，用愛關懷學生，從天明到日落，全團隊視稚如子無私奉獻，用堅定的愛陪伴孩子度過生命中的難關，走過孩子的第一次，成就孩子的未來，也因團隊、家長、社區齊心才能共創太平榮耀，希望孩子在團隊用心勾勒出的教育藍圖下，因無所不在的愛及陪伴，找到面對未來人生的勇氣與希望，「用心描繪教育藍圖 用愛譜出幸福樂章」。

▲開喜婆婆環境志工團美化環境盡心盡力 。（圖／記者翁伊森翻攝）



圓崇國小所屬志工團，鼓勵學童親近土地，號召祖孫共同打造優質環境，愛護美麗校園，深獲國內外各界肯定，並將美好生活態度感染社區人心，營造舒適校園環境，讓師生在美好環境的氛圍中，激盪更多學習樂趣與發展，志工團隊愛護校園環境，傳遞給學生美好生活態度，並將圓崇國小打造成愛與美的學習園地！

▲陳張秀琴致力教育積極創新 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳張秀琴在幼兒教育領域懷抱高度熱情，用心耕耘已歷經35個寒暑，是位貢獻所學，並充滿教育愛的教育園丁，積極創新與課程調整能力，現今在三和分班混齡班，她依據小朋友的興趣，極力的發展各種不同的特色，每班都碩果累累，分別獲得不同的學習成果；她堅信「教育工作，是一條越走越有趣、越走越快樂的道路。」，百年樹人的工作，豐富了她的生命，過程中的點點滴滴，永遠是她生命中最美麗的回憶。

隨手拍都是美照