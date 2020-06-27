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天道盟「胖虎」落網！開車撞門逼債身價破億　住家搜出驚人奢侈品

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天道盟正義會綽號「胖虎」的許姓大哥涉嫌暴力討債，遭警方逮捕。（刑事局提供）

▲天道盟正義會綽號「胖虎」的許姓大哥涉嫌暴力討債，遭警方逮捕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

刑事局破獲一起黑幫暴力討債案。天道盟正義會桃園分會綽號「胖虎」的許姓男子，靠著經營天九牌賭場、職棒簽賭賺取暴利，不法所得超過上億元。警方調查，許嫌為了催討賭債，甚至要求小弟開車衝撞債務人住家大門，行徑相當囂張，堪稱該幫派在當地的首惡。

6月22日，刑事局偵二大隊第三隊會同新北市海山分局，前往新北市、桃園市的天道盟正義會的18處據點搜索，當場查獲涉嫌暴力討債的許姓主嫌等17人，查扣不法所得現金新台幣95萬元、勞力士綠水鬼等名錶10支、幫派匾額、市價260萬休旅車、子彈5顆、模擬槍、武士刀等贓證物。

專案小組表示，許嫌等人在桃園一帶橫行，隱身幕後教唆小弟暴力討債。（刑事局提供）

專案小組指出，綽號「胖虎」許嫌，對外自稱天道盟正義會大哥、「桃園大崙組組長」，長期從事犯罪活動，在桃園地區挾朋樹黨、拉幫結夥，經營網路賭博，2年內不法獲利高達上億元。如果遇到賭客無法償還債務，許嫌即指揮、操控組內幫眾以持槍恐嚇、潑漆、撒冥紙、砸店等手段，對數名被害人實施暴力討債。

專案小組表示，去年10月間，因黃姓被害人丈夫積欠賭債，許嫌動員數名幫眾前往包圍黃姓被害人檳榔攤，當場恐嚇取財新台幣30萬元，還逼簽200多萬元本票，再逼迫黃姓被害人交出名下汽車強制開走抵債，恐嚇黃女致其心生畏懼。

警方查扣不法現金、匾額、刀械等各項贓證物。（刑事局提供）

警方還查出，許嫌於今年3月間，吸收中輟生加入幫派，作為第一線執行暴力人員，甚至指使小弟駕駛權利車，衝撞一名積欠賭債的曾姓賭客住家大門，還將車輛棄置犯案現場。等警方上門，再由小弟出面承擔，自己則隱身幕後，企圖減輕或免除刑責，行為相當囂張、目無法紀。

警方前往新北、桃園等地搜索18處黑幫據點。（刑事局提供）

天道盟正義會綽號「胖虎」的許姓男子，涉嫌開設賭場及違法簽賭獲利上億元，還遙控幫派幹部率領小弟，包圍被害人檳榔攤、駕車衝撞被害人住家大門，事後再推給少年扛罪，卑劣行徑於法難容。警方調查，許嫌擁有市價千萬元的名錶，還購買公寓隔成套房當「包租公」投資，意圖將犯罪的不法所得轉為合法收入。

專案小組追查，發現許嫌除了涉嫌暴力討債之外，已將部分不法利得用來購買公寓後，再改建為分租套房，並請沒有任何前科的親友，代為管理聯繫承租客，意圖隱匿或掩飾其從事特定犯罪的不法所得，轉為合法收入，逃避刑事追訴。

許嫌嗜好收藏勞力士、沛納海等名錶，市價超過千萬元。（刑事局提供）

專案小組透露，許嫌平時出入乘坐市價260萬元的Toyota Alphard休旅車，宛如企業老闆；平時還蒐集「勞力士綠水鬼」「沛納海」等價值上千萬元 的10支名錶，行徑奢華。

歷經逾半年蒐證，專案小組執行搜索該黑幫相關據點，並聲請查扣包含許嫌的名車、名錶、公寓等各項贓證物，全案依組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，移送桃園地檢察署偵辦。專案小組表示，目前正清查是否有其他被害人，同時呼籲若有民眾遭受該黑幫迫害，應勇於出面報案或指證，讓該不法組織確實瓦解。


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