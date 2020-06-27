神隱8天終出現！韓國瑜端午節發文感嘆　12萬網友按讚

圖文／鏡週刊

前任高雄市長韓國瑜，自6月6日罷免投票通過後，就鮮少出現在鏡頭前，神隱了8天後，25日端午佳節，韓國瑜特別在臉書發文「過去大半年整個世界極不平靜」祝福大家端午安康。

前任高雄市長韓國瑜，在臉書發文「時入蒲月，粽葉飄香。」他說今年端午節比較晚，1年已即將過半。「過去大半年整個世界極不平靜」特別是疫情爆發給人們生活帶來翻天覆地的變化與衝擊。「希望藉今日端陽佳氣的降臨，能夠一掃過去陰霾，護祐大家下半年平安無恙、順利亨通。」

韓國瑜表示「今年的端午佳節正適逢連假，國內防疫措施也逐漸解除，各位好朋友們不妨利用連假多出門走走，為今年下半年換個好心情的同時，也為促進疫後經濟盡一份小小心力。」

韓國瑜提醒民眾「記得做好戴口罩、勤洗手等個人衛生措施，平安出門、健康回家。」並祝福大家端午安康！韓粉在底下留言聲援「韓市長：佳節快樂，我們都沒離開，在等一個人」「期待您下次再帶領我們夜襲」「我們一直都沒離開，堅定的韓家軍。」



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