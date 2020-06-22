芭蕾舞者如花翩然綻放　俄攝影師Yulia Artemyeva的巧心鏡頭

古希臘哲人認為，藝術源於對自然的模仿。模仿大自然的聲音，於是有了音樂，模仿大自然的風景，於是有了繪畫，模仿大自然的動作，於是有了舞蹈。日月星辰、風雨雷電、山河雲海、花草樹木，都可成為動作模仿素材。

而芭蕾對俄國攝影師朱莉婭‧阿特米耶娃（Yulia Artemyeva）是很重要的存在，從童年到青年，她一直在跳芭蕾，於是，她將芭蕾與有美麗女人之喻的花放在一起，對比優雅的舞蹈動作與花卉姿態，讓我們看到自然與人為之美的緊密呼應。

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阿特米耶娃請舞者創造出各種動態姿勢，並進行拍攝，接著才是這項作品的挑戰──她得在各種綻放姿態的花海裡，找出長得跟舞者姿態相同的花朵來。千裡挑一的花朵與舞者驚人相似，除了相同的優美姿態，它們同樣脆弱，舞者如花一般，綻放時間短，很快就會臨向花落，不能再跳了。

說起這項創作，攝影師希望人們能擁有赤子之心，以童稚眼光欣賞身邊的美景，每天都能重新發現這個世界的美。阿特米耶娃邀請了她自幼伴隨的舞蹈走進創作裡，在拍攝過程中，她感到自己重新經驗了那段有舞蹈的時光。「這是種療法，」設計師說，它關閉了格式塔，讓自己向自我邁進一步，於是靈感從過去的回憶汩汩流來。

你也有與現在的生活毫無關聯的經歷？人生中的每項事物都不會是徒勞，或許換個角度，你也能在過去與現在的交會中，碰撞美好未來的火花。

圖文來源／MY MODERN MET

（完整文章請看城市美學新態度）

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