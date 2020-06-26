　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

F-35「新武器」停產1年　雷神公司回收598枚炸彈翻新

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲小直徑炸彈II（SDB II）。（圖／取自雷神官網）

▲小直徑炸彈II（SDB II）。（圖／取自雷神官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國雷神公司（Raytheon Company）所研發的小直徑炸彈II（SDB II），因為技術問題導致生產停滯近一年，不止面臨重新設計關鍵部件，還得回收交付空軍和海軍的598枚炸彈進行翻新。值得一提的是，這款精準制導武器是專門為F-35與其它戰機研發的，具有最大限度的直接破壞力，並可減少彈藥的消耗量及附帶損害。

根據《國防新聞》報導，空軍發言人傑克上尉（Jake Bailey）表示，小直徑炸彈II在去年7月陷入停產，主要的原因是因為雷神公司員工發現，固定炸彈位置的「鰭片」在長時間飛行時，可能會因振動疲勞而鬆開，這對攜帶它的戰機構成安全疑慮。

據報導，他還說儘管部署測試的過程中，未發生任何的意外，但F-35戰機是在內部武器艙攜帶飛彈，如果真的鬆脫可能會嚴重破壞整個海域。此外，政府問責局也表示，雷神公司正設計一種新型鰭片來降低震動，並主動承擔所有的費用，回收先前已交付美軍的小直徑炸彈II進行改裝。

小直徑炸彈II（SDB II）也被稱為「GBU-53」，採用三種導引頭的設計，分別為毫米波雷達、紅外成像和半主動雷射，使它不受天氣和環境條件影響，也能精準擊中目標。

ET快訊
「逃亡+滅證」！法院裁定羈押愛河分屍案兇嫌
報復性旅遊！「破萬人」擠爆花蓮東大門夜市　攤販興奮說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美空軍花2200萬換裝　下單12.5萬支M18手槍

F-35「新武器」停產1年　雷神公司回收598枚炸彈翻新

俄羅斯紅場閱兵出包！新款迴旋鏢裝甲車起火「濃煙密布」亮相

美智庫：大量匿蹤轟炸機才能有效對付俄中

美「吉佛茲號」與自衛隊南海聯合軍演　加強「協調」作戰建立默契

陸北斗3號完成全球部署　特斯拉CEO馬斯克回信祝賀

美有意在日本部署核彈　解放軍批「家門口挑釁」...將採取必要措施

日防衛相喊卡「陸基神盾」　政府准了...下令撤回部署計畫

美軍坦承F-22「發動機短缺」　擬徵編現有戰機升級

5名解放軍「遭印軍持匕首刺傷」網路瘋傳　2人送醫搶救8天身亡

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被彌勒佛連灌高粱

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

火箭少女正式解散！再穿《創造101》制服　「出道歌→告別曲」全體淚崩QQ

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

陸配「台灣腔」被嫌舔台、噁心 她霸氣嗆：準備融入這裡的態度

剁5塊分2袋「保生大帝」前棄屍　40hrs破案！凶手趴地遭警制伏

內灣4高中生戲水！跳下後失蹤　2人撈起時「緊抱彼此」送醫亡

美空軍花2200萬換裝　下單12.5萬支M18手槍

F-35「新武器」停產1年　雷神公司回收598枚炸彈翻新

俄羅斯紅場閱兵出包！新款迴旋鏢裝甲車起火「濃煙密布」亮相

美智庫：大量匿蹤轟炸機才能有效對付俄中

美「吉佛茲號」與自衛隊南海聯合軍演　加強「協調」作戰建立默契

陸北斗3號完成全球部署　特斯拉CEO馬斯克回信祝賀

美有意在日本部署核彈　解放軍批「家門口挑釁」...將採取必要措施

日防衛相喊卡「陸基神盾」　政府准了...下令撤回部署計畫

美軍坦承F-22「發動機短缺」　擬徵編現有戰機升級

5名解放軍「遭印軍持匕首刺傷」網路瘋傳　2人送醫搶救8天身亡

美國參議院通過《香港自治法案》　要求為「港版國安法」制裁中國

中職／兄弟想超車登頂　派萊福力戰富邦索沙

記得噁心螃蟹球嗎？劉崇聖為家人拚職棒　史上首位高中生測試

《多情》郭亞棠愛犬萌亮相！狗兒子「超猛爺孫戀」連生二胎

2020下半年愛情運勢5個星座要注意　雙魚為渣男放棄自己、天蠍衝動易出事

國道狂塞36小時...林佳龍炸出「驚天2句話」　網暴怒：難怪弄丟台中市

祖孫3人溺斃自家後院「原因曝光」！女童溺水…媽媽、阿公跳水救人悲劇

Wonder Girls終於合體！　惠林結婚前「4人合照」曝光…粉絲激動哭了

美空軍花2200萬換裝　下單12.5萬支M18手槍

中職／霸能出馬保衛龍頭　施子謙本季沒輸過樂天

伍佰最小粉絲！2歲萌妹在家高歌　身藏老靈魂...狂唱「Last Dance」

軍武熱門新聞

F-35戰機「新武器」停產1年！

美空軍花6.5億換裝　下單12.5萬支M18手槍

三峽大壩易被炸？專家：沒這麼蠢

網路瘋傳5名解放軍「遭印軍刺傷」

美軍坦承F-22戰鬥機「發動機短缺」

俄紅場閱兵新款裝甲車 濃煙密布亮相

解放軍南海演訓奪島　國軍陸戰隊移訓東沙

北斗3號完成部署　馬斯克回信祝賀

美智庫：大量匿蹤轟炸機才能有效對付俄中

美有意在日本部署核彈　解放軍批「家門口挑釁

政戰學院自製畢業歌「四年一瞬」　唱出軍校酸甜苦辣

日防衛相喊卡陸基神盾部署　政府下令撤回

印度急買33架戰機！專家：買錯了

試飛官：勇鷹與IDF不同 各方面都是全新飛機

更多熱門

相關新聞

美智庫：大量匿蹤轟炸機才能有效對付俄中

美智庫：大量匿蹤轟炸機才能有效對付俄中

美國一份智庫研究指出，美國空軍若想打擊深入俄羅斯、中國的目標，現有B-52、B-1等非匿蹤轟炸機都難達成任務，與強權衝突，靠長程匿蹤轟炸機才是最有效、成本最少的選項。

美日南海聯合軍演 加強協調性

美日南海聯合軍演 加強協調性

美有意在日本部署核彈　解放軍批「家門口挑釁

美有意在日本部署核彈　解放軍批「家門口挑釁

網路瘋傳5名解放軍「遭印軍刺傷」

網路瘋傳5名解放軍「遭印軍刺傷」

俄羅斯舉辦紅場閱兵　慶祝衛國戰爭75周年

俄羅斯舉辦紅場閱兵　慶祝衛國戰爭75周年

關鍵字：

雷神公司小直徑炸彈IISDB II貝利Jake BaileyGBU-53鰭片國際軍武

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

國5塞36小時　高公局緊急回應「雪隧之謎」

即／日女來台返國確診！同校生接電話嚇壞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

快訊／愛河分屍案兇嫌遭羈押！

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

內灣戲水…2高中生溺水亡

10年狂生9個孩子！29歲老公：我不會用避孕套~

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

罷免黃捷　最新連署數曝光

南投「火將軍」逢端午必訪帝爺公

好萊塢製作人隔離太久厭世尋短

火箭少女解散不到1天…楊超越「速改微博名」

38歲梅根爆「瞞著女王又懷孕」

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

更多

最夯影音

更多
金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！
大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被彌勒佛連灌高粱

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被彌勒佛連灌高粱

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面