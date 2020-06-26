F-35「新武器」停產1年　雷神公司回收598枚炸彈翻新

▲小直徑炸彈II（SDB II）。（圖／取自雷神官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國雷神公司（Raytheon Company）所研發的小直徑炸彈II（SDB II），因為技術問題導致生產停滯近一年，不止面臨重新設計關鍵部件，還得回收交付空軍和海軍的598枚炸彈進行翻新。值得一提的是，這款精準制導武器是專門為F-35與其它戰機研發的，具有最大限度的直接破壞力，並可減少彈藥的消耗量及附帶損害。

根據《國防新聞》報導，空軍發言人傑克上尉（Jake Bailey）表示，小直徑炸彈II在去年7月陷入停產，主要的原因是因為雷神公司員工發現，固定炸彈位置的「鰭片」在長時間飛行時，可能會因振動疲勞而鬆開，這對攜帶它的戰機構成安全疑慮。

據報導，他還說儘管部署測試的過程中，未發生任何的意外，但F-35戰機是在內部武器艙攜帶飛彈，如果真的鬆脫可能會嚴重破壞整個海域。此外，政府問責局也表示，雷神公司正設計一種新型鰭片來降低震動，並主動承擔所有的費用，回收先前已交付美軍的小直徑炸彈II進行改裝。

小直徑炸彈II（SDB II）也被稱為「GBU-53」，採用三種導引頭的設計，分別為毫米波雷達、紅外成像和半主動雷射，使它不受天氣和環境條件影響，也能精準擊中目標。