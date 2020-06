「頭插一把刀」全身是血站街頭！　路人傻了…他一臉淡定「拒上救護車」

Shocking moment man calmly walks around with massive knife embedded in his SKULL after escaping a stabbing – The Sun https://t.co/AVefeXur4D

記者黃心瑀/綜合報導

美國紐約街頭日前出現令人震驚的一幕!一名男子滿身是血的出現在街頭上,而他的頭上竟然「插著一把刀」,但本人仍然一臉十分淡定,甚至還拒絕上救護車接受急救,就這樣站在路邊引起旁人關注,目擊者更稱「那場面看起來就像恐怖電影中的一幕」。

綜合外媒報導,這起恐怖事件發生在本月23日下午,36歲的佩雷斯(Roberto Perez)身穿沾滿血跡的衣服出現在紐約曼哈頓街頭,但令人傻眼的是他的頭上竟然「有一把刀」,仔細一看還能發現刀子正插在他的腦袋當中,畫面十分令人震驚。

報導中指出,有別於一旁嚇到的路人,佩雷斯似乎非常鎮定,從臉上平淡的表情也看不出來像是有受傷,救護車抵達後他也拒絕上車接受治療,就這樣站在路邊好像甚麼事都沒發生過。對此,目擊者稱佩雷斯好像感覺不到痛一樣,那畫面就好像恐怖電影會出現的場景。

據悉,佩雷斯會受傷是因為家庭爭吵,被身分不明的女子刺傷,幸虧刀子沒有刺入頭骨,他在送醫治療之後住進加護病房,目前並沒有明顯德生命危險。警方在調查過後講襲擊他的女性找出帶回偵訊,並強烈的懷疑事發當下兩人都有吸毒。

