「頭插一把刀」全身是血站街頭！　路人傻了…他一臉淡定「拒上救護車」

Shocking moment man calmly walks around with massive knife embedded in his SKULL after escaping a stabbing – The Sun https://t.co/AVefeXur4D — Founder &CEO The AcesAfs Ltd-Mrs Hassatou A.Diallo (@Hassatoujalloh7) June 24, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國紐約街頭日前出現令人震驚的一幕！一名男子滿身是血的出現在街頭上，而他的頭上竟然「插著一把刀」，但本人仍然一臉十分淡定，甚至還拒絕上救護車接受急救，就這樣站在路邊引起旁人關注，目擊者更稱「那場面看起來就像恐怖電影中的一幕」。

綜合外媒報導，這起恐怖事件發生在本月23日下午，36歲的佩雷斯（Roberto Perez）身穿沾滿血跡的衣服出現在紐約曼哈頓街頭，但令人傻眼的是他的頭上竟然「有一把刀」，仔細一看還能發現刀子正插在他的腦袋當中，畫面十分令人震驚。

報導中指出，有別於一旁嚇到的路人，佩雷斯似乎非常鎮定，從臉上平淡的表情也看不出來像是有受傷，救護車抵達後他也拒絕上車接受治療，就這樣站在路邊好像甚麼事都沒發生過。對此，目擊者稱佩雷斯好像感覺不到痛一樣，那畫面就好像恐怖電影會出現的場景。

據悉，佩雷斯會受傷是因為家庭爭吵，被身分不明的女子刺傷，幸虧刀子沒有刺入頭骨，他在送醫治療之後住進加護病房，目前並沒有明顯德生命危險。警方在調查過後講襲擊他的女性找出帶回偵訊，並強烈的懷疑事發當下兩人都有吸毒。