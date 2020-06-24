館長一句話「羞辱金與正」糟了！　北韓粉專火大反擊…揭開爆破秘密

▲金正恩神隱期間，妹妹金與正炸毀兩韓聯辦。（圖／路透社）



記者許力方／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱，妹妹、也是勞動黨第一副部長的金與正則動作頻頻，下令爆破兩韓共同聯絡辦事處，兩韓戰事一觸即發。北韓粉專24日發文痛譙「館長」陳之漢，舉辦了一場「非常無聊且羞辱部長金與正的所謂投票」，批他修養不夠，只會製造自以為好笑的笑料，希望日後能自重。

館長23日上午在臉書舉辦票選活動，開玩笑戲稱：「這世界上你只可以選這兩個，會選哪一個？」其一是修圖過的金與正，「隨時有被飛彈炸死的風險」，另外一個就是長髮版的自己，「隨時有被拳頭打死的風險」。吸引8.2萬網友投票，有70%都選擇了金與正，粉絲笑說「如果都會死的話，我寧願選金與正。」

▲館長「羞辱金與正」！北韓粉專火大反擊。（圖／翻攝「朝鮮經貿文化情報 DPRK」臉書）



隔天，專為華人區推廣北韓的臉書粉絲團「朝鮮經貿文化情報DPRK」得知消息後，發文回嗆館長「很好笑嗎？」辦了一場「非常無聊，且羞辱朝鮮勞動黨第一副部長金與正的所謂投票。」痛斥影像合成低俗、言語戲謔，只會讓原本已經具有爭議的社會形象，再增添一筆讓人非難的地方。

「朝鮮經貿文化情報DPRK」也在文中說明，大多數的國家都有飛彈試射的紀錄與行為，因為這是個國家政權的國防自主，包括朝鮮也有這樣的權力，台灣在軍事演習時也發射過雄三飛彈。至於位在北韓的兩韓共同聯絡辦事處被炸毀，並非以投射飛彈或火炮方式，而是以炸藥處理，如同處理一座無用建物時實施爆破工程般，「不知道平常是有什麼被飛彈炸死的風險。」

「朝鮮經貿文化情報DPRK」也批評，世界上有趣的事情很多，可惜修養不夠的人，只會製造一些自以為好笑，卻更顯得自己品味低下的笑料，希望館長日後能自重，最後還坦白建議他，「留長頭髮真的不怎麼樣，還是正常一點比較好。」無論怎麼弄聲量，不要弄到北韓來即可，「要是糟蹋朝鮮，則必須回應」，不能讓第一副部長受到公然羞辱。