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總統表哥被2顆子彈恐嚇　「幕後藏鏡人」竟是前立委兒媳

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總統表哥王光祥遭人送2顆子彈恐嚇案，檢方今起訴前立委兒媳。（圖/報系資料照）

▲總統表哥王光祥遭人送2顆子彈恐嚇案，檢方起訴前立委兒媳。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

三圓建設董事長，也是現任總統蔡英文的遠房表哥王光祥，日前收到內有2顆子彈的恐嚇包裹，檢警循線追出竟是三圓大陸子公司的大股東、前立委陳榮盛的兒媳婦陳信婷，在幕後涉嫌教唆男子黎孝忠送子彈恐嚇，案經台北地檢署23日偵查終結依槍砲及恐嚇罪嫌將陳、黎2人提起公訴。

檢警調查，陳女始終否認涉案教唆，但檢警根據掌握她與黎的LINE對話內容，確認是陳女指示他人開車載黎男去送子彈恐嚇，也因陳女否認犯行，檢方尚未查出本案真正動機是否與前立委陳榮盛有關。

被害人王光祥在今年4月間收到裝有2顆子彈的包裹，隨即報警處理，由警方4月底循線逮捕送子彈的嫌犯黎孝忠，當時黎聲稱是對王不滿，要「教訓一下」，然而檢警發現黎、王2人並不認識，才又循線逮捕共犯陳信婷到案。

王光祥本人對本案的引發動機同樣不清楚，他告訴檢方不太可能與大陸方面的土地開發利益有關，因此本案尚留有疑點尚未查明。

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