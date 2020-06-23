吳伯雄向江啟臣提3點聲明：尊重馬英九、連戰對兩岸和平的貢獻

▲吳伯雄、江啟臣會後受訪。（圖／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨秘書長李乾龍23日晚間於新北三重家中舉辦餐敘，邀請歷任黨主席與會，溝通兩岸論述，前主席朱立倫、洪秀柱、吳伯雄都出席，朱、洪僅待半個小時就離席。據了解，朱、洪離席後，吳伯雄拿出一份聲明，告訴江啟臣應尊重前總統馬英九、前主席連戰過去為推動兩岸和平發展做出貢獻，國民黨改革不要隨波逐流。

據了解，餐敘進入尾聲時，吳伯雄拿出一份聲明表示「我要講的就這三點！」。聲明中提及，「九二共識」的可貴在於兩岸求同存異、擱置爭議，推動交流合作，這在過去已實踐證明可行，民進黨不承認，國民黨反而更要珍惜，深信「九二共識」可為兩岸共創雙贏局面。

吳伯雄也告訴江啟臣，馬、連戰過去為推動兩岸和平發展做出貢獻，江啟臣在改革過程中應好好尊重，並參考他們的意見。他自己也參與過兩岸的交流合作，深信雙方政治互信的重要性，國民黨改革要抓住重點，不要隨波逐流。

吳伯雄表示，只要堅定守住中華民國憲法精神，「九二共識」不僅不落伍，還可歷久彌新，為兩岸和解、互助、雙贏，繼續做出貢獻。

吳伯雄聲明：

一、「九二共識」的可貴在於兩岸求同存異、擱置爭議，推動交流合作，這在過去已實踐證明可行，民進黨不承認，國民黨反而更要珍惜，深信「九二共識」可為兩岸共創雙贏局面。

二、馬總統、連主席過去為推動兩岸和平發展做出貢獻，江主席應好好尊重，並參考他們的意見。

三、他我個人也參與過兩岸的交流合作，深信雙方政治互信的重要性，國民黨改革要抓住重點，不要隨波逐流。只要堅定守住中華民國憲法精神，「九二共識」不僅不落伍，還可歷久彌新，為兩岸和解，互助雙贏，繼續做出貢獻。