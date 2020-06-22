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罷捷連署擺攤首日…驅離爆衝突「你是在大聲X小！」背心女身分曝光了

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▲▼罷捷擺攤遭自治會制止 。（圖／罷捷總部提供）

▲罷捷擺攤遭市場自治會(綠背心)制止。（圖／罷捷總部提供）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，掀起更地許多罷免聲浪四起，尤其在高雄，罷免時代力量市議員黃捷連署點已經成立，罷捷總部也表示，目前連署書已經突破2萬1千萬份，下一步規劃走出戶外，在外擺攤掃街，盼將份數衝高，沒想到走出戶外第一天，就與市場自治會發生口角。

▲▼罷捷擺攤遭自治會制止 。（圖／罷捷總部提供）

▲罷捷擺攤遭自治會制止，雙方起口角   。（圖／罷捷總部提供）

罷捷總部22日一早到鳳山第二公有市場擺攤，提供民眾簽屬罷捷連署書，不過，志工們指控，當地自治會用強硬驅趕，還用手機錄下影片，畫面中一男一女穿著綠色背心，上頭寫上鳳山第二公有市場自治會，與拍攝影片的志工起口角，影片中志工不滿詢問：「上次罷韓你有沒有這樣子？」男子回應「和罷韓沒有關係」，志工則回：「拜託你要公平啊！」男子則強調沒有罷韓、中立，一旁同為自治會的女子大聲斥責「你是在大聲X小！」衝突一觸即發，雙方當眾起激烈口角衝突。

▲罷捷擺攤指控遭自治會驅離 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲罷捷總部發言人 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

罷捷總部發言人表示，擺攤是有經過攤位老闆同意，但自治會認為應該要經過他們同意，對方很堅持不允許他們擺攤，最後只好讓步提早離開，也為避免老闆麻煩，以後不再到此攤位擺攤，發言人徐向賢表示，對方態度非常惡劣。

▲罷捷擺攤指控遭自治會驅離 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲里長出面控對方態度不佳。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而畫面中身穿自治會的背心的，就是鳳山區新興里里長郭傅美金，她喊冤是里民來反應怎麼到市場罷捷，一開始本來也心平氣的談，表示對方沒有到自治會申請，可是當下對方口氣很兇，她們才兇回去。里長強調，她是以自治會首席顧問和里長身分出面，因為自治會共有300多攤攤商，大家會有意見，市場的立場是中立，也沒有讓罷韓來擺攤過，也沒有讓罷韓插過一隻旗子，後來才請警察來處理。里長坦言當時服務處有收罷韓連署單，但沒有供攤位。

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