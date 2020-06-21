　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免黃捷最新連署人數曝光　「鳳山清捷隊」公佈下一步計畫：就快了！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者趙蔡州／綜合報導

高雄前市長韓國瑜被罷免後，時代力量議員黃捷也遭到「報復性罷免」。「鳳山清捷隊」日前公佈最新的數據顯示，連署書已經突破2萬1千多份，同時罷捷領銜人也已經找到，只是罷免理由書為求慎重仍在修改，預計在23日前送件，隨後將開始掃街宣傳。

「鳳山清捷隊」總部日前公布連署進度，連署書已收集達2萬1千多份，罷捷領銜人也已經確定，目前正在努力撰寫罷捷理由書，只是為了慎重起見仍在修改，預計23日前就會併同領銜人送中選會，接著會設置罷免連署攤位、進行掃街宣傳，希望能收集到4萬份以上的連署書。

▲▼罷捷連署點 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲「鳳山清捷隊」透露，連署書已經收集達2萬1千多份（圖／記者洪靖宜攝）

「鳳山清捷隊」表示，如果罷免連署沒有達到一定人數，他們不會貿然把連署書送出，目前已經開始規劃成案後的分工，例如規劃媒體組、活動規劃組、文宣組與網路組等。罷捷發言人強調，罷免黃捷就是想伸張正義，不管遇到任何困難與打壓，一定都會堅持到底。

根據選罷法的規定，罷免第一階段要1%以上選民連署提案，第二階段要10%以上選民連署，第三階段要1/4同意票，才能通過罷免，若以黃捷所在的鳳山選區為例，該選區有29萬多人，第一階段門檻為2900份、第二階段門檻為2萬9000多人、最後投票門檻則要7萬多人。

ET快訊
當街攔下國中班導！陸男連賞巴掌：還記得我嗎？　30親友等他出
罷免黃捷最新連署人數曝光　「鳳山清捷隊」公佈下一步計畫：就快
16歲女懷孕9月…孩子的爸18歲YouTuber　曬婚書遭酸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳怡農退燒了？廖泰翔討論度爆表　網友翻出裸身照後崩潰了

震撼！F16衝場助陣日環食…網狂喊感動　蔡英文：空軍為守護領空而努力

罷免黃捷最新連署人數曝光　「鳳山清捷隊」公佈下一步計畫：就快了！

蔡正元喜相迎黃健庭　引用聖經故事喻「迷路的兒子回家了」

罷免黃捷發起人撂話3不策略　「不跟藍營合作、不是側翼、韓國瑜都不能阻止」

醫病關係難解！醫科生搶整形科避糾紛　蔡英文提立法解套

如何宣示釣魚台、太平島主權？　蔡英文：向世界展現台灣集體意志

柯文哲與妻賞日環食放閃　陳佩琪笑：以前送的戒指都沒那麼真心

蔡英文點出台灣英文教育問題　她曾幫英國同學校稿、改論文

蔡英文對「偏鄉教育不均」提出解方　不再只有單一教材

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

吳怡農退燒了？廖泰翔討論度爆表　網友翻出裸身照後崩潰了

震撼！F16衝場助陣日環食…網狂喊感動　蔡英文：空軍為守護領空而努力

罷免黃捷最新連署人數曝光　「鳳山清捷隊」公佈下一步計畫：就快了！

蔡正元喜相迎黃健庭　引用聖經故事喻「迷路的兒子回家了」

罷免黃捷發起人撂話3不策略　「不跟藍營合作、不是側翼、韓國瑜都不能阻止」

醫病關係難解！醫科生搶整形科避糾紛　蔡英文提立法解套

如何宣示釣魚台、太平島主權？　蔡英文：向世界展現台灣集體意志

柯文哲與妻賞日環食放閃　陳佩琪笑：以前送的戒指都沒那麼真心

蔡英文點出台灣英文教育問題　她曾幫英國同學校稿、改論文

蔡英文對「偏鄉教育不均」提出解方　不再只有單一教材

「台灣電影行銷獎」入圍名單！《返校》《女鬼橋》等10部片海報、預告評比

IKEA推出高齡使用者系列　坐下起身、餐具拿取更容易

全國大南瓜比賽　農友林建訓種出686斤抱走9萬元

吳怡農退燒了？廖泰翔討論度爆表　網友翻出裸身照後崩潰了

中職／達尼爾7局10K奪首勝　變三振型投手自己都驚呼

震撼！F16衝場助陣日環食…網狂喊感動　蔡英文：空軍為守護領空而努力

疫情延3個月《半澤直樹》續集719開播！　終於等到「加倍奉還」堺雅人飆新金句

發揚自然人文優勢　淡蘭古道、新北女力榮獲2020傑出公關獎

中職／富邦悍將提升火力　鎖定補強內野洋砲

虐爆屁屁肉！只要做4動作…打造「女神渾圓翹臀」秒見效　不用上健身房

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

政治熱門新聞

被長官帶出場？「俏秘書」IG內容曝：荒謬的一天

高雄市長補選　一柱擎天姐領表了

共軍半年第14度擾台！　空軍警告驅離

快訊／「過去冤枉被掀開」 陳伸賢退出監委提名：已將婉拒聲明送給總統府

陸軍中士偷帶女友回營...半夜呻吟　下場慘了

罷免黃捷連署數　下一步計畫曝光

韓國瑜遭罷免！他仍留任高船董座　黃文益怒喊：快換人

幕後／蔡英文提名黃健庭炸鍋關鍵曝光　還原共商過程

罷免黃捷發起人撂話3不策略　韓國瑜都不能阻止

補充兵睡夢中暴斃　軍方出面回應了！

快訊／陳伸賢退出監委提名　總統府回應了！

北市振興加碼1000元！　柯文哲：嗶3000領3000

任內新北副市長陳伸賢退出監委提名　朱立倫回應了

朱立倫喊話黨中央與黃健庭保持好互動

更多熱門

相關新聞

罷免黃捷發起人撂話3不策略　韓國瑜都不能阻止

罷免黃捷發起人撂話3不策略　韓國瑜都不能阻止

高雄市長韓國瑜罷免案通過後，時代力量議員黃捷也遭到「報復性罷免」，目前連署已破2萬份。然而「罷黃」發起人日前透過Call In表示，不想跟藍營合作，「韓國瑜都不能阻止罷免活動」。

蔡英文慰勤步兵　指揮部大門冷凍車翻覆影曝

蔡英文慰勤步兵　指揮部大門冷凍車翻覆影曝

「罷捷」連署宣布破2萬份！下一步曝光

「罷捷」連署宣布破2萬份！下一步曝光

罷免黃捷「最新連署數字」曝　韓粉激盼光復鳳山

罷免黃捷「最新連署數字」曝　韓粉激盼光復鳳山

任陳其邁補選發言人？黃捷：不會排斥！

任陳其邁補選發言人？黃捷：不會排斥！

關鍵字：

黃捷鳳山

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

20歲男大生玩期權　誤以為賠2千萬自殺身亡

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　潛水衣有EVO字樣

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

金與正的「5大事實」曝光！大學科系跟本人超違和

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

「上帝金戒指」完美閃耀嘉義上空

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面