罷免黃捷最新連署人數曝光　「鳳山清捷隊」公佈下一步計畫：就快了！

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記者趙蔡州／綜合報導

高雄前市長韓國瑜被罷免後，時代力量議員黃捷也遭到「報復性罷免」。「鳳山清捷隊」日前公佈最新的數據顯示，連署書已經突破2萬1千多份，同時罷捷領銜人也已經找到，只是罷免理由書為求慎重仍在修改，預計在23日前送件，隨後將開始掃街宣傳。

「鳳山清捷隊」總部日前公布連署進度，連署書已收集達2萬1千多份，罷捷領銜人也已經確定，目前正在努力撰寫罷捷理由書，只是為了慎重起見仍在修改，預計23日前就會併同領銜人送中選會，接著會設置罷免連署攤位、進行掃街宣傳，希望能收集到4萬份以上的連署書。

▲「鳳山清捷隊」透露，連署書已經收集達2萬1千多份（圖／記者洪靖宜攝）

「鳳山清捷隊」表示，如果罷免連署沒有達到一定人數，他們不會貿然把連署書送出，目前已經開始規劃成案後的分工，例如規劃媒體組、活動規劃組、文宣組與網路組等。罷捷發言人強調，罷免黃捷就是想伸張正義，不管遇到任何困難與打壓，一定都會堅持到底。

根據選罷法的規定，罷免第一階段要1%以上選民連署提案，第二階段要10%以上選民連署，第三階段要1/4同意票，才能通過罷免，若以黃捷所在的鳳山選區為例，該選區有29萬多人，第一階段門檻為2900份、第二階段門檻為2萬9000多人、最後投票門檻則要7萬多人。