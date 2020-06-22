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1500家業者要登錄化學物質　環保署提「專案輔導」省錢又快速

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▲▼行政院環保署。（圖／記者林敬旻攝）

▲環保署表示，專案輔導處理可讓業者省時省錢。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

為建立我國化學物質風險控管基礎，「毒性及關注化學物質管理法」規定輸入或製造既有化學物質每年達一定數量業者，環保署今（22日）指出，應依規定期限向環保署申請登錄化學物質資料，並經核准始得製造或輸入，桃園市「永強化工」近日取得我國第一家既有化學物質標準登錄完成碼，該公司僅3個月就搶到頭香，主要原因是密集參加環保署專案輔導（Helpdesk）作業，除節省時間外，也省下大筆委託資料填寫之費用。

環保署提到，在108年3月指定第一批國內已經製造或輸入多年的106種既有化學物質，約有1500家年總量達1噸以上的業者，應自109年1月1日起提交指定物質之相關資訊，完成標準登錄作業。自108年即啟動專案輔導業者，成立面對面諮詢輔導櫃檯服務，提供儘早投入之業者解決登錄過程所遇之各種問題，協助業者於期限內完成。截至109年5月底，已有54家業者透過輔導櫃檯諮詢登錄業務。

請繼續往下閱讀...

環保署指出，「永強化工」為國內製造氧化鋅之中小企業，資源或人力不如大企業般雄厚，原先對既有化學物質標準登錄資料完全不熟悉，擔心需花費大量經費委託填寫和申請，藉由環保署網站得知輔導櫃檯，即指派公司業務專員參加輔導，該員雖資歷較淺，且非毒理背景，從永強化工與環保署聯繫，僅費時3個月即完成登錄資料填寫及補正，並經環保署核准。

環保署建議，登錄相同物質之業者也可以商請同業公（協）會協助，輔導櫃檯可輔導指派之代表會員或開設專班服務，並鼓勵整合促成共同登錄，並以分工合作、成本分攤之方式完成登錄作業。環保署也特別感謝目前已有7個公會主動與環保署洽談共同登錄之可行性，其中「化學工業責任照顧協會」(TRCA)更表示願以非營利之方式，並開放非會員亦可加入該會共同登錄之行列，有意共同登錄者，歡迎逕洽該協會。

環保署提醒，既有化學物質標準登錄在輔導櫃檯之協助下，不分企業規模均可順利完成，但仍請先盤點自身登錄資料之準備程度，並記錄資料蒐集困難之處，再透過輔導櫃檯逐一排除，除可提高諮詢效率外，亦可加速後續資料整理作業，進而早日完成登錄。
 

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