影／桃園機車遭撞母死女昏迷指數3　「死亡路口」設計引網友論戰

記者楊熾興／桃園報導

桃園市陳姓婦人21日騎車載著10歲女兒行經楊梅區高鐵南路七段與楊新路四段路口時，疑違規直接左轉與古姓孕婦所駕自小客車當場踫撞，機車被撞得幾乎分解，陳女送醫不治，女兒在林口長庚醫院加護病房治療中，昏迷指數3，仍有生命危險。

▲楊梅區高鐵南路七段1死2傷的嚴重車禍。（圖／楊梅警分局提供）

▲因撞擊而犁田的小客車正被吊離現場。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方表示，陳女騎車由南往北行經高鐵南路七段，卻違規直接左轉楊新路四段與古姓孕婦所駕駛之自小客車於路口發生撞擊，巨大衝擊力導致機車幾乎解體，零件散落路旁，小客車則是失控掉落田中，陳女送醫後急救不治，女兒則傷重在林口長庚醫院加護病房治療中，昏迷指數為3，仍有生命危險。古婦則手腳擦傷並無大礙。

▲巨大衝擊力下機車幾乎毀損。（圖／楊梅警分局提供）

由於該路口經常發死亡車禍，有民眾PO網臉書「楊梅人」要求改善路設計，但網友幾乎一面倒的以駕駛未遵守交通規則才是肇事主因，「駕駛不遵守交通規則再來怪設計，很奇怪邏輯」、「照規定行駛會發生車禍嗎」、「因為那條路車少大家都開破百啊」；也有網友反諷說，「覺得是個不錯的路段，專收不守交通規則的三寶。」

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