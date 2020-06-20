新竹市行動圖書館　APP憑手機輕鬆借書

▲圖說。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺 / 新竹報導

新竹市閱讀風氣盛，連兩年獲國家圖書館評選為非六都縣市每人平均借閱冊書之冠，堪稱「最愛閱讀城市」，為提供高品質閱讀服務，新竹市推動智慧閱讀與借閱數位化，民眾下載「新竹市行動圖書館」APP，只要帶著手機就可借書，不再需要借書證，APP還可線上預約書籍、影音資料，另近期也推出「Hami Book電子書場域閱讀」服務，在全市11個服務據點提供8千本書籍線上免費閱覽。

市長林智堅表示，新竹市閱讀能量豐沛，去年底啟用的動物園分館以「兒童」角度出發，設計兒童書櫃、親子廁所等，打造兒童主場閱讀空間；其中館內「河馬樂樂」自助借書機造型可愛，是大小朋友的最愛，能讓孩子學習簡單完成自動化借書程序。

動物園圖書館也不定期舉辦說故事活動，邀劇團帶孩子徜徉童話故事世界，也規劃專屬孩子的書展，5月至7月為「每天都是第一天」書展，續有8月至10月「飛，是怎麼一回事」、11月至12月「我想和你做朋友」，讓圖書館成為一個寓教於樂的場所。

文化局長黃竫蕙表示，新竹市現有5座圖書館分館，包括動物園分館、香山分館、鹽水分館、金山分館、南寮分館，每個分館皆可以使用借閱證、國民身分證以及新竹市市民卡，跨館借書、跨館還書。

並可透過「新竹市行動圖書館」APP直接預約書籍、影音資料，或登入讀者專區，查看個人借閱書籍情況。APP功能近日再升級，新增一維條碼之行動借閱證，讓民眾以手機出示條碼即可借閱書籍，降低民眾攜帶實體卡片上的不便，讓借書變得更簡單，也能輕鬆管理個人的借閱書籍。

另APP相關連結功能提供各大電子書服務平臺連結（例：新竹市公共圖書館電子書服務平台、凌網科技HyRead ebook、台灣雲端書庫、udn讀書館、華藝電子書、FunPark童書夢工廠等），同時整合多功能服務，增加使用之便利性。

黃竫蕙局長同時指出，新竹市文化局今年也推出「Hami Book電子書場域閱讀」服務，全市共建置11個服務據點，讀者只要在據點與周遭定位範圍內，透過手機、平板電腦等智慧型載具，就可免費閱覽近8,000本書籍及180種期刊雜誌，享受24小時全天候的閱讀。