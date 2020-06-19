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台東大牛省道夜晚閒逛...撞擊車輛後神隱　警牛群中揪出「牠」肇逃

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▲ 洪姓民眾駕駛自小貨車行經台11線155K處時，閃避不及撞擊牛隻，導致小貨車左前車頭受損。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 洪姓民眾駕駛自小貨車行經台11線155K處時，閃避不及撞擊牛隻，導致小貨車左前車頭受損。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東警分局富岡派出所於日前晚間接獲110通報稱一名洪姓民眾駕駛自小貨車行經台11線155K處時，閃避不及撞擊牛隻，導致小貨車左前車頭受損，所幸無人受傷，肇事牛隻隨即遁入路旁草原不見蹤影。員警趕往現場由所長率員在肇事地點約200公尺外草原上發現牛群，且牛群中有一頭深色水牛體型龐大、雙角尖銳，無精打采地趴在一旁，特徵符合駕駛人描述，待次日清晨由飼主陪同下查證並檢查牛隻受傷情形，確認為肇事牛後，飼主也表示願意與被害人調解理賠。

▼ 員警在肇事地點約200公尺外草原上發現肇事牛隻 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 員警在肇事地點約200公尺外草原上發現肇事牛隻 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

富岡所長高璋賢表示，因有部分民眾會在東海岸省道旁的草地、溪邊放牧牛隻，牛隻經常半夜跑上公路導致發生車撞事故，但因牛隻未掛耳標，找不到飼主，被害人家屬求償無門。因此自今年4月起縣府農業處即與轄內飼主密切溝通聯繫，要求飼主確實將牛隻標上耳標，劃清放養區域並要求檢查圍籬設備是否完善，因此本次發生事故後，可以立即根據事故發生位置、牛隻特徵及耳標短時間內找到飼主，釐清賠償責任。

台東警分局表示，台東縣議會於4月18日通過「台東放牧飼養家畜管理自治條例」，明定省道200公尺內禁止放牧牛，且牛隻都須掛可辨識飼主的耳標，違反者將面臨罰鍰，呼籲飼主善盡管理牛群責任，勿放任牛隻遊蕩影響民眾行車安全，也呼籲民眾若發現牛隻有上述情形，可立即撥打1999縣民服務專線或110報案專線派員處理。

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