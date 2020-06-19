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文在寅批准統一部長辭呈！　日媒：南韓將說服美國放寬對北韓制裁

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▲▼南韓統一部長金鍊鐵。（圖／達志影像）

▲ 金鍊鐵17日表示，早已做好負責下台的心理準備。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

北韓16日炸毀位於開城工業區的兩韓聯絡辦事處，南韓統一部長金鍊鐵17日遞出辭呈，稍早獲總統文在寅批准。朝鮮半島緊張高漲之際，南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳出訪美國。日媒爆料，他預計向美方尋求放寬對北韓經濟制裁，以緩解兩韓情勢。

金鍊鐵17日召開記者會表示，「我決定負起南北關係惡化的所有責任下台。對於無法達到國民對朝鮮半島和平與繁榮的要求與期待，我感到很抱歉。」青瓦台發言人康珉碩19日稍早宣布，文在寅上午10時40分批准金鍊鐵請辭案。金鍊鐵於2019年4月8日就任統一部長，至今任期約1年2個月。

▲▼美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）2月於南韓與朝鮮半島和平交涉本部長李度勳會面。（圖／路透社）

▲ 李度勳（左）先前在南韓與畢根（右）會面。（圖／路透社）

另一方面，李度勳17日時隔5個月出訪華府，隔天與美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）會面，預計商討如何防止南北韓關係進一步惡化。

南韓《韓聯社》根據外交消息人士說法報導，李度勳於美東時間18日與兼任國務院對北韓特別代表的畢根會晤，地點與時間並未公開。外界推測，李度勳在會中向畢根分享對北韓一連串挑釁行為造成的朝鮮半島情勢及分析，聚焦討論對北韓採取的合作及應對方案。

日本《讀賣新聞》19日則援引美日韓協議知情人士說法報導，李度勳將以情勢緊迫為由，試圖說服放寬對北韓制裁，並尋求美方諒解。但北韓此前未有實質無核化作為，就算美國放寬制裁，預料也不會有相應行動。

►南韓統一部長請辭！「兩韓關係惡化」下台負責　盼朝鮮半島有轉機
►南韓朝鮮半島代表李度勳訪美！預計商討北韓議題、交涉應對措施

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