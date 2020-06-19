　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淫教主少龍「道場串證大會」首曝光！開庭颱風唬神蹟　網友怒譙下場慘烈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

少龍貼身幹部四處在道場演講消毒，為了讓信徒持續信他們。

▲少龍貼身幹部四處在道場演講消毒，為了讓信徒持續信他們。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

少龍遭本刊踢爆後，他旗下貼身幹部就四處消毒演講，讓大家安心，甚至檢警逮人後，還出現密集文宣，企圖讓那些相信太空梭會來接他們的信徒，能夠繼續相信少龍，其組織分工之細密、發生事情的危機處理手法都相當謹慎，也難怪之前一些離開的信徒想對少龍提告時會苦無對策。

5月16日，少龍的核心幹部向不同道場的信眾洗腦，企圖為少龍辯護，甚至數度痛罵少龍的黃姓前妻來洗白，並稱黃姓前妻不是在修行，是看到利益。更離譜的是，核心幹部還稱之前錢財都是由黃姓前妻管控，希望藉此替他們口中的道主切割。

少龍組織分工細密，難怪一些想提告的信徒都苦無對策。（讀者提供）

除了將財務部分推給黃姓前妻，核心幹部更誇口「從20年前開始到現在，道主（指少龍）官司都沒有輸，你看道主也沒有被起訴呀！」

少龍幹部還說，引來颱風，檢察官無法開庭。（翻攝自天氣風險臉書）

宣講的幹部更說了一個荒謬的故事，來佐證徐的神蹟。該名幹部說，當年徐的開庭日，檢察官說不到就拘提，但徐仍表示不願意去，後來徐就引來了一個颱風，讓該天放颱風假，讓當年承辦的檢察官見證「神蹟」，並深深臣服，如此理由讓人感覺相當荒誕無稽。

少龍遭羈押後，他的幹部四處滅火。（翻攝仙華音樂官網）

此次少龍遭羈押，他的核心幹部也沒閒著，除了四處滅火外，更在檢警搜索前，不停宣講少龍對抗司法的神蹟，還要求信徒要適時對網友提告。

少龍幹部提及，未來面臨的司法訴訟，將由某名特定幹部處理，本刊調查，原來他們所謂的「處理」，就是要求在場其他的教友向留言對少龍不利的網友提以箝制言論，而本刊也接獲讀者B先生投訴，他就是慘遭少龍幹部檢舉開罰的人。

有網友在臉書上氣憤留言，遭少龍幹部檢舉，被法院裁罰1千元。（讀者提供）

B先生告訴我們，日前在臉書社團《爆料公社》看到少龍的惡行，一時氣憤，留言「法律不辦他，我來替天行道」等語，因此被新北地方法院認定驚嚇他人有危害安全之虞，依照社會秩序維護法，將他罰款1千元。B先生向本刊出示裁定書，檢舉他的人，正是那位宣講由他處理少龍訴訟的核心幹部。

此次少龍羈押成功最主要的原因，是因為法官認為，少龍對信徒有相當程度的支配力，有可能透過其他信徒，甚至透過本身也是信徒的被害人之父母、家長、親屬，施壓被害人，讓被害人不敢講真話，更因本案既有諸多重要事實未明而有待調查釐清，少龍也未據實陳述，且顯有影響證人陳述能力。

少龍遭逮，但其他核心幹部，仍在外呼風喚雨指揮團體運作。（讀者提供）

從上述案例可以看出，雖然少龍已遭逮，但其他核心幹部，仍可在外呼風喚雨指揮團體運作。檢警呼籲，若有受害民眾尚未報案，請勇於出面向警方指證，連絡電話：02-27674463。


更多鏡週刊報導
【淫教主少龍遭逮5】襲胸信徒辯灌輸靈力　無恥少龍為脫罪連「不舉」都招了
【淫教主少龍遭逮6】亂開仙丹誤人就醫　少龍住院痛到鬼哭神號嚇跑信眾
【淫教主少龍遭逮7】少龍貼身祕書任教科大　課堂上歧視言論惹怒學生

ET快訊
吳宗憲「昨天才知女兒要嫁人」！朱立倫也說話了
「女騎士摔車」頭部重創　憲兵隊官兵衝上搶救！路人全傻眼
夜班男實測「好市多神器」超過24小時冰塊還在　內行曝2大缺點
中印衝突「解放軍土製狼牙棒」曝！　中方釋放10印軍俘虜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淫教主少龍「道場串證大會」首曝光！開庭 颱風唬神蹟　網友怒譙下場慘烈

淫教主少龍「神祕金流」曝！知情人士爆他身價破億　扣8千萬「只是零用錢」

17歲少女摩鐵暴斃！同房Uber司機關鍵中離1小時曝光　高大成揭死因

兆豐銀內鬼「狂買24屋詐貸3億」　手法曝！女行員30萬交保、前夫聲押

討債燒油漆行！鬥毆丟鞭炮放火3傷　議員服務處遭殃

「女騎士摔車」頭部重創…憲兵隊官兵衝上搶救！路人全傻眼

快訊／議員王威元蘆洲服務處樓下大火…鄉民爆掛：「遭縱火」　警急帶回3人調查

快訊／高雄國道車禍！貨車翻邊坡「瞬間解體」　1女急送醫

高雄「趴車短褲女」找到了！19歲少女為了媽媽…原因超心酸

重機剪線超車！成大生「叭」了一聲路中央被攔下　下秒還差點被抓下來揍

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

打掃必看！東西捨不得丟怎辦？ 她曝：認清需求「斷捨離≠浪費」

前國會助理涉共諜「2聲押1交保」　疑靠人脈蒐集陸委會、外交部情資

拍合照「男女成員位子安排」很重要！　藍鈞天：要跟老婆報備照片

國中妹剛出門上學遭拖板車輾斃 雙親撫屍痛哭：她是個乖女孩

淫教主少龍「道場串證大會」首曝光！開庭 颱風唬神蹟　網友怒譙下場慘烈

淫教主少龍「神祕金流」曝！知情人士爆他身價破億　扣8千萬「只是零用錢」

17歲少女摩鐵暴斃！同房Uber司機關鍵中離1小時曝光　高大成揭死因

兆豐銀內鬼「狂買24屋詐貸3億」　手法曝！女行員30萬交保、前夫聲押

討債燒油漆行！鬥毆丟鞭炮放火3傷　議員服務處遭殃

「女騎士摔車」頭部重創…憲兵隊官兵衝上搶救！路人全傻眼

快訊／議員王威元蘆洲服務處樓下大火…鄉民爆掛：「遭縱火」　警急帶回3人調查

快訊／高雄國道車禍！貨車翻邊坡「瞬間解體」　1女急送醫

高雄「趴車短褲女」找到了！19歲少女為了媽媽…原因超心酸

重機剪線超車！成大生「叭」了一聲路中央被攔下　下秒還差點被抓下來揍

彰銀股東會開場前氣氛肅殺　公股、台新金雙方支持者互嗆

Infiniti重振要靠e-Power油電系統？新總裁宣布不會縮編新車陣容

台股早盤上漲32點！廣明與惠普達成和解　開盤鎖漲停

這些食物一起吃　醫：「協同作用」更能發揮營養價值

iOS更新也能傳LINE「無聲訊息」　不想吵人趕緊開啟

美式賣場商品新又多！熱銷商品補貨到　限時優惠讓小姐姐們買到捨不得出來

張曼玉戴過的葫蘆珠寶改版　劉詩詩接棒秀好運成雙設計

豐謙VITA／河岸第一排無敵美景！　豐謙董事長：致力追求動靜兼顧的好宅

罷免黃捷「最新連署數字」揭曉！　韓粉激盼光復鳳山：只要仇恨值夠高就好

RBC傳承賽／潘政琮首輪68桿　暫並列第28

爬山驚見樹幹壓「發紺腐爛腳趾」　網見照片全嚇歪：太恐怖了吧XD

社會熱門新聞

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

高雄趴車女真相曝光！ 為了替母抓姦

17歲少女摩鐵暴斃！同房Uber司機關鍵中離1小時曝

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

高雄某大學棄嬰生母找到了！周邊無人知

懷疑男友劈腿　高雄女拿刀狂捅

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

即／議員王威元蘆洲服務處樓下大火…鄉民爆掛：「遭縱火」

債務糾紛引爆油漆行大火　議員服務處遭波及

重機剪線超車！成大生「叭」一聲被攔下來嗆

屏東縣政府發文槓隋棠！潘孟安臉書再發聲：零容忍

24歲鮮肉3度糾纏人妻！她自爆肉體關係　14天辦公室戀情GG

殺死妻兒　死囚鄭文通獄中病逝

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

昇恆昌借錢發薪水　7月關閉機場一半門市

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

開高速公路一邊直播　他撞車害妻女身亡

柴犬養5年怪怪的　路人一句話點醒

吳宗憲二女兒精通6國語「4小孩她最聰明」　點頭嫁朱立倫外甥曝：家裡充滿愛

高雄趴車女真相曝光！ 為了替母抓姦

日將率先鬆綁4國入境限制　日網友傻眼：台灣呢？

快訊／吳宗憲和朱立倫變親家！二女兒點頭答應求婚

遭青瓦台批無禮！金與正嚇傻「沉默不語」

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

連續追劇3天！20歲女半夜「突不對勁」…醫見「塌一大塊」傻了

Skoda Kamiq正式開賣

兒照遭盜用像韓國瑜　媽痛心告網友

少龍擁237處女+8000萬！律師：唸什麼台大法律

更多

最夯影音

更多
《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了
中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面