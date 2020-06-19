▲少龍貼身幹部四處在道場演講消毒，為了讓信徒持續信他們。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

少龍遭本刊踢爆後，他旗下貼身幹部就四處消毒演講，讓大家安心，甚至檢警逮人後，還出現密集文宣，企圖讓那些相信太空梭會來接他們的信徒，能夠繼續相信少龍，其組織分工之細密、發生事情的危機處理手法都相當謹慎，也難怪之前一些離開的信徒想對少龍提告時會苦無對策。

5月16日，少龍的核心幹部向不同道場的信眾洗腦，企圖為少龍辯護，甚至數度痛罵少龍的黃姓前妻來洗白，並稱黃姓前妻不是在修行，是看到利益。更離譜的是，核心幹部還稱之前錢財都是由黃姓前妻管控，希望藉此替他們口中的道主切割。

除了將財務部分推給黃姓前妻，核心幹部更誇口「從20年前開始到現在，道主（指少龍）官司都沒有輸，你看道主也沒有被起訴呀！」

宣講的幹部更說了一個荒謬的故事，來佐證徐的神蹟。該名幹部說，當年徐的開庭日，檢察官說不到就拘提，但徐仍表示不願意去，後來徐就引來了一個颱風，讓該天放颱風假，讓當年承辦的檢察官見證「神蹟」，並深深臣服，如此理由讓人感覺相當荒誕無稽。

此次少龍遭羈押，他的核心幹部也沒閒著，除了四處滅火外，更在檢警搜索前，不停宣講少龍對抗司法的神蹟，還要求信徒要適時對網友提告。

少龍幹部提及，未來面臨的司法訴訟，將由某名特定幹部處理，本刊調查，原來他們所謂的「處理」，就是要求在場其他的教友向留言對少龍不利的網友提以箝制言論，而本刊也接獲讀者B先生投訴，他就是慘遭少龍幹部檢舉開罰的人。

B先生告訴我們，日前在臉書社團《爆料公社》看到少龍的惡行，一時氣憤，留言「法律不辦他，我來替天行道」等語，因此被新北地方法院認定驚嚇他人有危害安全之虞，依照社會秩序維護法，將他罰款1千元。B先生向本刊出示裁定書，檢舉他的人，正是那位宣講由他處理少龍訴訟的核心幹部。

此次少龍羈押成功最主要的原因，是因為法官認為，少龍對信徒有相當程度的支配力，有可能透過其他信徒，甚至透過本身也是信徒的被害人之父母、家長、親屬，施壓被害人，讓被害人不敢講真話，更因本案既有諸多重要事實未明而有待調查釐清，少龍也未據實陳述，且顯有影響證人陳述能力。

從上述案例可以看出，雖然少龍已遭逮，但其他核心幹部，仍可在外呼風喚雨指揮團體運作。檢警呼籲，若有受害民眾尚未報案，請勇於出面向警方指證，連絡電話：02-27674463。



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