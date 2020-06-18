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王浩宇又收到恐嚇信裡面有金屬物　鑑識人員打開竟是2顆…

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▲王浩宇又收到恐嚇信，內有2顆…。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲未受恐嚇信影響，王浩宇持續跑行程。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員王浩宇於臉書PO文指出，17日上午助理打電話告知他，說辦公室疑似又收到恐嚇信，裡面有「2個金屬物」？警方獲報不敢掉以輕心，立刻請鑑識組成員趕過來，結果打開來是2顆金頂電池。

對於「2個金屬物」打開後是「2顆電池」，網友留言：「又是子彈又是恐嚇信，請多注意安全吧！！」、「寄電池是三小？」、「應該是希望議員電力更強、耐力更久」、「沒有貼足郵資，另一種找碴方法；真的很閒」、「他不好意思給你加油，只好給你充電了」、「你收到的東西還真多、真特別啊」。

▲王浩宇又收到恐嚇信，內有2顆…。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲▼王浩宇臉書Po文宣稱又收到恐嚇信，內有2顆…。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

▲王浩宇又收到恐嚇信，內有2顆…。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

王浩宇18日由助理陪同，揹著環保袋，內裝紙扇，出現在市長鄭文燦視察中壢地政事務所新建大樓、桃園市立美術館新建工程招標說明會中等行程中，親自發送到場民眾扇子。

面臨「罷王」事件的王浩宇、12日收到內有「2顆子彈」、並有「留一點口德」警告意味濃信件，雖經警方鑑識為裝飾子彈沒有底火和火藥，但該案目前由警方全力找出寄件者中。時隔6天再收到內有「2個金屬物」及殺你全家的恐嚇信，對於寄信者的行徑，王浩宇籲請「可不可以適可而止、不要浪費寶貴的警力。」

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