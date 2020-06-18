葉元之：如果我是民進黨　一定派陳時中戰國民黨最強的侯友宜

▲蘇貞昌、侯友宜。（圖／記者屠惠剛、羅婉庭攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌遊九份老街拚觀光，卻未邀新北市長侯友宜，引發外界質疑民進黨將侯友宜視作假想敵。對此，國民黨新北市議員葉元之指出，蘇貞昌對侯友宜選前選後態度大不同，如果他是民進黨的話，一定派陳時中挑戰國民黨最強的侯友宜。

葉元之17日在政論節目《新聞面對面》表示，陳時中先前滿意度高，簡直是無敵業配王、台灣最有魅力的男人，集所有光環於一身，如果他是民進黨的話，一定派陳時中挑戰國民黨最強的侯友宜，他私底下了解，民進黨把侯友宜看得非常重。

葉元之指出，侯友宜的問題是，2022年要競選連任，2024年就不會去選總統，因為大家對政治人物的標準都拉得很高，帶職參選一定會被批的很嚴重，但也不知道情勢會怎麼發展，像陳時中也稍微從神壇上跌下來，政壇變化，瞬息萬變。

葉元之研判，「陳時中要來，一定會挑侯友宜，就是不管我會不會贏，但是我不要讓你贏的很容易」，如果民進黨派一個稍微沒那麼強的人，那侯友宜就會到處站台、拉抬，變成國民黨的最有聲望、最有魅力的人，民進黨不會樂見此情況出現，「陳時中那個時候，應該會去鎖定新北市長」。

葉元之提到，民進黨現在只有蘇貞昌女兒蘇巧慧躍躍欲試，「蘇院長的女兒，我憑良心講，就是實力跟陳時中是有一大差距」，民進黨是實力原則，到時候一定會派陳時中戰新北。

對於蔡英文、蘇貞昌遊九份拚觀光，卻沒邀侯友宜，葉元之認為，「當然是故意的」，兩人以侯友宜市政繁忙為由才沒邀請，但前一陣子才去找基隆市長林右昌，「你的意思是林右昌很閒囉？其實基隆沒有市政，所以你到基隆去，你會通知林右昌，然後新北侯友宜比較忙，所以不通知侯友宜，自己打臉自己」。

葉元之指出，原因就是因為「不要把平台做給你」，蔡英文去、蘇貞昌去、沈榮津去，沈榮津又即將要接行政院副院長，一定會有大批媒體跟拍，「你一個侯友宜擠在那邊礙眼幹嘛，最好就不要通知你，我們自己吃我的，你看蔡英文跟蘇貞昌兩個多親密，然後這邊卡一個侯友宜，不是很難看嗎？」

葉元之還說，「選前蘇貞昌到地方散財的時候，都通知侯友宜去喔！」因為當時蘇巧慧友爭取河堤外面的便道，新北市要自付2億，付不出來，蘇貞昌當著侯友宜的面說「新北市錢，我幫你出了」，「以前選舉前是這樣，現在變成少來吵我們，我們是一對的，不要來吵，所以你說有沒有故意，當然有！」

在場來賓、民進黨副秘書長林飛帆表示，「元之想得太多了」，經歷過韓國瑜罷免投票後，不要說國民黨，就連對民進黨而言，沒有人敢講說哪一個城市一定是囊中物，大家對政治人物的標準拉很高，不管誰要去挑戰哪一個縣市，或是現在在位的這些政治人物，大家都不敢輕舉妄動說想怎樣就怎樣，或說哪個地方一定非我莫屬。

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