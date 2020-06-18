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6／21日環蝕「天狗吃日」　命理師楊登嵙：陰陽雜駁帶厄運！最好待家裡

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▲▼2017年的日全蝕。（圖／達志影像／美聯社）

▲「日全蝕」短暫地從白晝變成了黑夜。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭世賢／綜合報導

今年6月21日台灣將出現「日環食」，抬頭可見的縣市包括金門、嘉義、雲林、高雄、台南、花蓮、台東。「日食」又叫做「日蝕」，是月球運動到太陽和地球中間，如果三者正好處在一條直線時，月球就會擋住太陽射向地球的光，月球身後的黑影正好落到地球上，這時發生日食現象。對此，國際命學教授楊登嵙博士表示，老祖宗認為，人是凡俗肉體之軀，不可直接暴露在其中，否則會招來厄運。

楊登嵙指出，「日食」對這種「天象之變」，古人亦視之為一種人世災禍的預兆，故日蝕之日，必大聲擊鼓，以求免災，自求多福。《周禮‧地官‧鼓人》便有「救日月則詔王鼓」之說，記錄了此一習俗和禮法。在民間傳說中，稱此現象為「天狗食日」。

請繼續往下閱讀...

全日蝕壯觀中，以「日蝕：天體力學與神靈之眼」（Solar eclipse: Of celestial mechanics and the Eye of God）為題，報導了這次日蝕新聞，提到中外古人對日蝕的認識，都曾擺脫不了迷信的羈絆，中國人視為「天狗食日」。

▲ 520後台灣國運？命理師楊登嵙指蔡英文屬猴 賴清德第三字「德」讓猴升格「雙美猴王」。（圖／命理師楊登嵙提供）

▲ 國際命學教授楊登嵙。（圖／楊登嵙提供）

另外，歐洲極北之地的維京人相信，是兩隻巨狼「史戈爾」（Skoll）和「哈地」（Hati）在天空追逐太陽；印弟安人和南美人則認為，日蝕是可怕的「神靈之眼」作怪。

楊登嵙表示，「日食」發生之時，會產生陰陽磁場的混亂駁雜，老祖宗認為將產生大災難，我們是凡俗肉體之軀，不可直接暴露在其中，否則會招來厄運。

楊登嵙說，「日食」發生的時間只有幾分鐘，盡量待在屋內，若不得已在戶外，最好能到樹下或騎樓下有遮蔽的地方，不要直接暴露在戶外。他說，絕不可在毫無任何保護裝置之下，用肉眼直視太陽或日食，因為可能會造成眼睛的永久損傷。

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