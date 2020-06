6／21日環蝕「天狗吃日」　命理師楊登嵙：陰陽雜駁帶厄運！最好待家裡

▲「日全蝕」短暫地從白晝變成了黑夜。(圖/達志影像/美聯社)

記者郭世賢/綜合報導

今年6月21日台灣將出現「日環食」,抬頭可見的縣市包括金門、嘉義、雲林、高雄、台南、花蓮、台東。「日食」又叫做「日蝕」,是月球運動到太陽和地球中間,如果三者正好處在一條直線時,月球就會擋住太陽射向地球的光,月球身後的黑影正好落到地球上,這時發生日食現象。對此,國際命學教授楊登嵙博士表示,老祖宗認為,人是凡俗肉體之軀,不可直接暴露在其中,否則會招來厄運。

楊登嵙指出,「日食」對這種「天象之變」,古人亦視之為一種人世災禍的預兆,故日蝕之日,必大聲擊鼓,以求免災,自求多福。《周禮‧地官‧鼓人》便有「救日月則詔王鼓」之說,記錄了此一習俗和禮法。在民間傳說中,稱此現象為「天狗食日」。

全日蝕壯觀中,以「日蝕:天體力學與神靈之眼」(Solar eclipse: Of celestial mechanics and the Eye of God)為題,報導了這次日蝕新聞,提到中外古人對日蝕的認識,都曾擺脫不了迷信的羈絆,中國人視為「天狗食日」。

▲ 國際命學教授楊登嵙。(圖/楊登嵙提供)

另外,歐洲極北之地的維京人相信,是兩隻巨狼「史戈爾」(Skoll)和「哈地」(Hati)在天空追逐太陽;印弟安人和南美人則認為,日蝕是可怕的「神靈之眼」作怪。

楊登嵙表示,「日食」發生之時,會產生陰陽磁場的混亂駁雜,老祖宗認為將產生大災難,我們是凡俗肉體之軀,不可直接暴露在其中,否則會招來厄運。

楊登嵙說,「日食」發生的時間只有幾分鐘,盡量待在屋內,若不得已在戶外,最好能到樹下或騎樓下有遮蔽的地方,不要直接暴露在戶外。他說,絕不可在毫無任何保護裝置之下,用肉眼直視太陽或日食,因為可能會造成眼睛的永久損傷。

