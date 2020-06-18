白宮正式控告波頓　指出書違反保密協議、威脅國安

▲美國前國安顧問波頓。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國司法部在周二(16日)向華盛頓聯邦法院正式提告前國家安全顧問波頓(John Bolton），要求法院阻止他將在6月23日出版的新書《事發之室：白宮回憶錄》(暫譯，The Room Where It Happened: A White House Memoir)，理由是該書「違反保密協議」，書中的機密資料洩露將「威脅國家安全」。

《今日美國報》周二(16日)報導，波頓的新書厚達592頁，內容涉及美國總統川普對中國、俄羅斯、烏克蘭、北韓、伊朗和英國等國政策的爆料。出版商「西蒙與舒斯特出版社」更以「川普最不想看的書」為宣傳賣點，稱此書大規模爆料川普「前後矛盾、漫無頭緒的決策過程」內幕。

該書原定今年3月出版，但川普政府以新書內容涉嫌「洩密」為由一直阻撓它出版。如今眼看該書出版在即，川普政府16日正式將波頓告上法庭，雙方持續數月的鬥爭進入白熱化。

《國會山莊報》報導，訴狀中聲稱「被控告人(波頓)掌握了一些美國政府最敏感的機密資訊，在離開政府部門後兩個月內，他就去談了一宗價值約200萬美元的出書合約。他寫了一份500多頁的手稿，當中就包含大量機密資料，而他還打算將這些內容公諸於世」！

訴狀中又說，波頓違反了在白宮任職期間簽的保密協議，如果他的新書在政府審查結束前出版，將危及國家安全。 值得注意的是：簽署這份訴狀的美國司法部民事部門負責人亨特16日當天宣布離職，司法部發言人對此不予置評。

波頓在2018年4月出任川普任內的第3位國安顧問。2019年9月，他因為跟川普在多項外交事務上意見嚴重相左，被川普炒魷魚。波頓則堅稱是自己「炒了川普魷魚」。

川普15日在白宮對記者說，波頓過去與他進行的任何對話都被視作機密，不可公開，並認為該書一旦出版，波頓需要承擔「刑事責任」。美國司法部長巴爾表示，波頓沒有完成出版著作所必須經過的審查過程式，司法部將要求他刪去書中被視為機密的內容和相關資料。

博爾頓的律師庫柏在聲明中稱，2019年12月30日，波頓就將新書的手稿交給美國國家安全委員會(以下簡稱國安會)，國安會的一名官員與波頓一起將這份592頁的手稿翻看了4遍，並且「經常是一行一行地看」。

2020年4月，國安會通知他審查已經結束，但一直沒有發出正式同意發行的文件。庫柏認為，白宮是出於純粹的政治原因才試圖阻止這本書的出版，侵犯了波頓在最重要的公共問題上發表言論的憲法權利。

另有報導稱，美國政府時還要求法官扣押波頓從該書中所獲得的利潤，命令波頓設法說服出版商“取回並處置這本書的所有印本。波頓並未理會這一系列的威脅。據知情人士透露，波頓的新書已在預定發售時間之前，被運到了倉庫 。

波頓這本新書並非是「西蒙與舒斯特出版社」近期計畫出版的唯一一本爆料川普的新書，川普的親侄女瑪麗•川普亦將於7月28日出版名為《曝光太多卻遠不夠：我的家族如何造就世上最危險的人》一書，爆料「川普的財務醜聞和家庭糾紛」。有報導稱，川普將同樣以「違反保密協議」為由阻止該書出版。