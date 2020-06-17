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癌症時鐘再轉快菸檳致癌全身性　醫師：盡早戒菸檳防癌顧身體

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▲台南市立安南醫院家醫科主任蔡忠紘醫師說，及時戒菸檳並定期篩檢，可以降低26％口腔癌死亡風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院家醫科主任蔡忠紘醫師說，及時戒菸檳並定期篩檢，可以降低26％口腔癌死亡風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

口腔癌是中壯年男性最可怕的健康殺手，台南市立安南醫院家醫科主任蔡忠紘醫師說明，口腔癌為我國青壯年男性最常見癌症之一，30至64歲中壯年即高達8成，發生年齡中位數為56歲，2018年死因統計分析，罹患口腔癌死亡者平均壽命僅59歲，平均生命年數損失達14.4年，堪稱是中壯年男性最可怕的健康殺手。

蔡忠紘醫師說，衛福部最新公布2019年的國人十大死因，癌症連續38年佔據第1名寶座，癌症死亡人數為50232人，占所有死亡人數28.6％，根據2017年的癌症相關報告，「癌症時鐘」為每4分42秒就有1人罹癌。癌症發生排名的前五名依序為：大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌。在面對癌症的威脅上，男女性別有明顯不同，男性的癌症發生率是女性的1.2倍，而且罹患的癌症，主要與菸品與檳榔有高度的關聯性。其中男性口腔癌的標準化發生率，竟然是女性的10.7倍。因此，如何遠離菸品與檳榔，是男性預防癌症最重要的課題。

同時吸菸又嚼檳榔，口腔癌危險性提高數十倍，早在2003年，世界衛生組織設立之國際癌症研究總署（IARC）依據現有的研究證據，就已作出了「檳榔子屬第一類致癌物」的結論，證實即使不含任何添加物的檳榔子也會致癌，紅灰、白灰、荖花等檳榔的添加物也會影響健康。單純嚼檳榔罹患口腔癌機率為正常人2倍，如加上吸菸升高至89倍，再加飲酒更暴增至123倍。

請繼續往下閱讀...

蔡忠紘醫師進一步解釋，檳榔除了含有致癌成分之外，在嚼檳榔時，粗纖維會不斷磨損口腔黏膜，傷口不斷結疤又被磨損，累積一段時間會造成口腔纖維化而難以張口，變得無法正常進食！口腔會產生各類的癌前病變如白斑或紅斑，這些病變約有2到10%的機會會轉成癌症，如果沒有定期接受口腔黏膜篩檢來發現這些癌前病變，就可能讓癌細胞肆意生長，演變成口腔癌，危害自身的健康。

▲台南市立安南醫院家醫科主任蔡忠紘醫師說，及時戒菸檳並定期篩檢，可以降低26％口腔癌死亡風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

很多人以為，吸菸只會導致肺癌，嚼檳榔只會導致口腔癌。蔡忠紘醫師說，其實菸檳對全身的器官都會造成危害。根據過去國內一項1百多萬人次的資料研究發現，檳榔會引發的全身性的癌症，包括有口腔癌、食道癌、肝癌以及胰臟癌和肺癌。檳榔的殺傷力甚至可能比菸更高，吸菸者比不吸菸者致癌率高出52％，而嚼檳榔則高出120％，嚼檳榔的人一但罹患癌症，平均壽命減少20年。

檳榔除了引發癌症之外，也會造成心血管疾病、腸胃系統疾病、腎功能受損與肝硬化等。孕婦若嚼食檳榔也容易導致流產、早產、寶寶出生體重過輕及短小等問題等。

要遠離癌症，除了要努力戒除吸菸與嚼檳榔的習慣，更要定期接受口腔黏膜篩檢。研究指出只要及時戒菸檳並定期篩檢，可以降低26％口腔癌死亡風險。癮君子或紅唇族朋友自30歲開始，只要帶健保卡至健保特約醫院，都可以接受免費口腔黏膜篩檢（每兩年一次），而原住民朋友更可提早自18歲開始即可至醫院免費口腔篩檢（需帶戶口名簿影本）。蔡忠紘醫師提醒，只要做到3件事：『遠離菸檳』、『定期篩檢』、『即早治療』，預防口腔癌並不困難！

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