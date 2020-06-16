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交友軟體遇爆乳妹！國中生打手槍遭側錄勒索8000元　逼去地下錢莊借

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15歲的國三男學生透過聊天軟體認識自稱「小愛」的爆妹。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

新北市一名年僅15歲的李姓國三男生，先在交友軟體認識爆乳妹「小愛」，接著在對方慫恿下，下載了「夜色視頻APP」，兩人透過視訊互相自慰，沒想到國三生打手槍的過程，全被側錄，小愛威脅李姓少年必需購買8000元的遊戲點數，否則要將其手淫影片在群組流傳，但小愛逼迫太過，竟唆使李姓少年到地下錢莊借錢，他最後只好硬著頭皮報警，全案正由警方追查中。

15歲的李姓少年，因為剛考完國中會考，心情鬆懈，上個月某日，他在交友軟體認識身材火辣、身穿爆乳裝的年輕女孩「小愛」，兩人聊得很愉快，甚至在小愛溫柔的甜言蜜語，讓李姓少年有談戀愛的感覺，因此被慫恿，下載「夜色」視頻APP，玩起視訊自慰遊戲。

李姓少年說，小愛要脫不脫的，先讓他嚐了點甜頭，看到若隱若現的胸部，差一點露點，卻隨即要求李姓少年必需先打手槍給她看，精蟲衝腦的少年，毫無抵抗力的照做卻遭側錄。

國3男生被小愛慫恿，下載「夜色」視頻APP，手淫互相自慰遭側錄。（翻攝畫面）

過幾日，小愛威脅李姓少年，必需買8000元遊戲點數給她，否則就要把影片傳給他Line通訊錄裡的好友，李姓少年苦苦哀求，表示自己只是學生，沒有獨立的經濟能力，父母也不會給那麼多錢，但小愛步步進逼，甚至說：「不然你拿身分證向地下錢莊借錢」。

這等於是把李姓少年逼到無路可退，他只好硬著頭皮告訴父母，並在家長陪同下報案，板橋分局偵查隊長林子翔表示，這僅是詐欺集團的犯罪手法，呼籲被害人千萬不要購買點數交付，因為對方會食髓知味，再找藉口榨乾被害人，警方目前正根據兩人對話的網路紀錄，追查「小愛」的真實身份。


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