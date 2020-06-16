30年主僕情變！柯文哲私怨：一群人鬥不過一個蔡壁如　下令削弱黨權

圖、文／鏡週刊

由台北市長柯文哲擔任黨主席的台灣民眾黨，今年大選成功擠下時代力量，風光奪下國會第三大黨，8月6日原是全黨迎接創黨週年的日子，但本刊調查，民眾黨近日不僅黨內鬥爭頻傳，更因黨員大會恐踩政黨法紅線，面臨解散危機，加上黨路線不清，政黨定位不明，就連柯與其心腹蔡壁如30年的主僕情誼也傳出關係降溫，柯更一度下令限縮蔡的黨務指揮權。

▲台灣民眾黨創黨即將滿週年，但近日黨內鬥爭等爭議不斷，黨主席柯文哲（右）又傳出與長年心腹蔡壁如（左）關係降溫。（圖／鏡週刊提供，下同）

民眾黨一連串的爭議，不僅讓許多黨內人士憂心民眾黨的未來，早已鬆口「沒意外會選2024總統」的柯文哲，在市政、黨務二頭燒之下，想要問鼎大位，恐須先解決黨內不斷悶燒的茶壺內風暴。

今年1月11日總統及立委選舉開票當晚，柯文哲接受本刊採訪時得知心腹蔡壁如得以擠進不分區立委當選名單時，曾大笑「老柯（指民進黨團總召柯建銘）完了！天助我黨！白目（指蔡壁如）一進去，她什麼事情都會抖出來。」但柯P身邊的親近幕僚透露，自今年2月後，柯蔡二人關係出現變化，蔡因離開市府核心，不再天天與柯見面，多次黨內會議二人常常意見不合起口角，甚至一度冷戰。

柯蔡關係降溫，與二人共事的幕僚分析，一是蔡進入國會擔任立委後，數度發言令柯不滿，柯私下更對身邊人士抱怨：「她怎麼自己出去回應」、「我沒說要這樣做」，二則推測與二人的聲量消長有關，自比雍正皇帝的柯無情又多疑，怎能容忍黨內有人可能取代他成為媒體焦點。

知情人士指出，柯連任市長後，市府團隊有意讓他持盈保泰，一度對柯實施「封口計畫」希望降低曝光、減少失言頻率，改由可能是市長接班人的副市長黃珊珊，站上發言第一線代打；但蔡以立委身分進入國會後，頭銜不再只是「柯心腹」，還多了「民眾黨立委」，從幕後走向幕前，如同自走砲的發言風格，宛如女版柯文哲，反而成為國會記者天天追著採訪的對象之一，「這點可能讓柯P開始有點吃味」。

蔡與柯如出一轍的快嘴風格，在進入國會後多次發言都引發柯不滿，例如黨內幕僚張益贍、蔡宜芳發生緋聞風波之際，傳言柯看到電視報導非常不滿，認為蔡的「保母說」講太多了；柯之後還曾問幕僚，「為什麼你們有意見都不舉手？」幕僚倒也老實回說：「因為你曾說過蔡的話『如朕親臨』啊！」柯聽後未發一語。

跟著台北市長兼民眾黨主席柯文哲30年、從醫界闖蕩政壇的立委蔡壁如，向來是柯最信任的心腹。蔡過去曾開玩笑對柯說：「我的一生都被你搞歪掉」，柯則毫不掩飾自己是「永遠的老闆」對旁人說：「她（蔡壁如）的一生是我決定的，決定她做什麼做什麼。」

不過，就在民眾黨2月成功進軍國會後，柯蔡二人主僕關係卻降溫，黨內知情人士說，從柯文哲對其他幕僚的私下對話就可看出端倪。

黨內知情人士轉述，柯不僅曾對著其他幕僚直言「你們一群男人怎麼鬥不過一個蔡壁如！」甚至下令要蔡「除了組織部的事之外，其他統統都不要管」；淡出黨務核心的蔡，近期已把重心放在組織部主掌的屏東崁頂、恆春鎮長補選工作，不少幕僚觀察，蔡看來落寞不少。

一名黨內幕僚直言，儘管柯有意削弱蔡的黨務權限，但同時也不只一次對其他幕僚感嘆自己「一將難求」，加上蔡現已是黨內重量級立委，另又主導黨團運作，每天黨團晨會由她主持，柯蔡關係雖降溫，「看起來比較像二個小孩子在吵架」，至今仍無人能取代蔡的位置，二人鬧彆扭的結果，反倒讓市政、黨團二邊幕僚不知該聽誰的，徒增黨內溝通成本。



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