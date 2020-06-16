　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

30年主僕情變！柯文哲私怨：一群人鬥不過一個蔡壁如　下令削弱黨權

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖、文／鏡週刊

由台北市長柯文哲擔任黨主席的台灣民眾黨，今年大選成功擠下時代力量，風光奪下國會第三大黨，8月6日原是全黨迎接創黨週年的日子，但本刊調查，民眾黨近日不僅黨內鬥爭頻傳，更因黨員大會恐踩政黨法紅線，面臨解散危機，加上黨路線不清，政黨定位不明，就連柯與其心腹蔡壁如30年的主僕情誼也傳出關係降溫，柯更一度下令限縮蔡的黨務指揮權。

台灣民眾黨創黨即將滿週年，但近日黨內鬥爭等爭議不斷，黨主席柯文哲（右）又傳出與長年心腹蔡壁如（左）關係降溫。

▲台灣民眾黨創黨即將滿週年，但近日黨內鬥爭等爭議不斷，黨主席柯文哲（右）又傳出與長年心腹蔡壁如（左）關係降溫。（圖／鏡週刊提供，下同） 

民眾黨一連串的爭議，不僅讓許多黨內人士憂心民眾黨的未來，早已鬆口「沒意外會選2024總統」的柯文哲，在市政、黨務二頭燒之下，想要問鼎大位，恐須先解決黨內不斷悶燒的茶壺內風暴。

柯文哲（左）創黨後，黨務、市政兩頭燒，黨內甚至有人批評柯無心黨務。

今年1月11日總統及立委選舉開票當晚，柯文哲接受本刊採訪時得知心腹蔡壁如得以擠進不分區立委當選名單時，曾大笑「老柯（指民進黨團總召柯建銘）完了！天助我黨！白目（指蔡壁如）一進去，她什麼事情都會抖出來。」但柯P身邊的親近幕僚透露，自今年2月後，柯蔡二人關係出現變化，蔡因離開市府核心，不再天天與柯見面，多次黨內會議二人常常意見不合起口角，甚至一度冷戰。

柯文哲連任後，刻意減少受訪頻率，改由可能是市長接班人的副市長黃珊珊躍上第一線代打。

柯蔡關係降溫，與二人共事的幕僚分析，一是蔡進入國會擔任立委後，數度發言令柯不滿，柯私下更對身邊人士抱怨：「她怎麼自己出去回應」、「我沒說要這樣做」，二則推測與二人的聲量消長有關，自比雍正皇帝的柯無情又多疑，怎能容忍黨內有人可能取代他成為媒體焦點。

知情人士指出，柯連任市長後，市府團隊有意讓他持盈保泰，一度對柯實施「封口計畫」希望降低曝光、減少失言頻率，改由可能是市長接班人的副市長黃珊珊，站上發言第一線代打；但蔡以立委身分進入國會後，頭銜不再只是「柯心腹」，還多了「民眾黨立委」，從幕後走向幕前，如同自走砲的發言風格，宛如女版柯文哲，反而成為國會記者天天追著採訪的對象之一，「這點可能讓柯P開始有點吃味」。

蔡與柯如出一轍的快嘴風格，在進入國會後多次發言都引發柯不滿，例如黨內幕僚張益贍、蔡宜芳發生緋聞風波之際，傳言柯看到電視報導非常不滿，認為蔡的「保母說」講太多了；柯之後還曾問幕僚，「為什麼你們有意見都不舉手？」幕僚倒也老實回說：「因為你曾說過蔡的話『如朕親臨』啊！」柯聽後未發一語。

民眾黨今年大選風光奪下國會第三大黨，如今茶壺內風暴悶燒，重創黨的形象。圖為民眾黨選前之夜造勢現場。

跟著台北市長兼民眾黨主席柯文哲30年、從醫界闖蕩政壇的立委蔡壁如，向來是柯最信任的心腹。蔡過去曾開玩笑對柯說：「我的一生都被你搞歪掉」，柯則毫不掩飾自己是「永遠的老闆」對旁人說：「她（蔡壁如）的一生是我決定的，決定她做什麼做什麼。」

不過，就在民眾黨2月成功進軍國會後，柯蔡二人主僕關係卻降溫，黨內知情人士說，從柯文哲對其他幕僚的私下對話就可看出端倪。

柯文哲（左）創黨後，黨務、市政兩頭燒，黨內甚至有人批評柯無心黨務。

黨內知情人士轉述，柯不僅曾對著其他幕僚直言「你們一群男人怎麼鬥不過一個蔡壁如！」甚至下令要蔡「除了組織部的事之外，其他統統都不要管」；淡出黨務核心的蔡，近期已把重心放在組織部主掌的屏東崁頂、恆春鎮長補選工作，不少幕僚觀察，蔡看來落寞不少。

一名黨內幕僚直言，儘管柯有意削弱蔡的黨務權限，但同時也不只一次對其他幕僚感嘆自己「一將難求」，加上蔡現已是黨內重量級立委，另又主導黨團運作，每天黨團晨會由她主持，柯蔡關係雖降溫，「看起來比較像二個小孩子在吵架」，至今仍無人能取代蔡的位置，二人鬧彆扭的結果，反倒讓市政、黨團二邊幕僚不知該聽誰的，徒增黨內溝通成本。


更多鏡週刊報導
【民眾黨茶壺風暴3】血滴子升級為太后　蔡壁如成黨內鬥爭最大箭靶
【民眾黨茶壺風暴4】滅黨危機未解　黨內憂綠營出賤招淪殭屍黨
【民眾黨茶壺風暴5】收失意政客當寶　白藍合作連黨內都唱衰

ET快訊
「22歲馬尾妹」遭當性奴12小時　台北男白天強拉搭捷運關家中
民宿砸車再翻轉！鄰居：車主一家才是路霸惡鄰　13點力挺老闆
北京破50天+0紀錄突爆「100多病例」　WHO列重大事件調
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

30年主僕情變！柯文哲私怨：一群人鬥不過一個蔡壁如　下令削弱黨權

要求陳其邁「釣魚台辦比賽」　周玉蔻狂酸蔣萬安：你韓國瑜啊

退出綠黨挨轟背骨仔！王浩宇揭「自掏腰包」真相：被罵5年了

勇警李承翰父親警察節隔日公祭　江啟臣籲：別讓人民保母再曝危險中

議員問「信用卡」為何不能嗶北捷？悠遊卡：這3個先進城市也不開放

警察節報佳音　徐國勇：4.8億精進執勤裝備「更新、更好、更輕」

「罷免王浩宇」粉專宣布連署人數突破5萬人　罷王粉「趕快整合…」

韓國瑜被罷免後的表現　沈富雄：Good！可圈可點

江啟臣拜會AIT酈英傑：國民黨將強化政黨外交　支持緊密台美關係

國民黨黃復興黨部將轉型　主委臧幼俠：與黨中央協調更方便

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士猛撞左轉車　噴飛空中狂轉圈「3秒墜地」亡

30年主僕情變！柯文哲私怨：一群人鬥不過一個蔡壁如　下令削弱黨權

要求陳其邁「釣魚台辦比賽」　周玉蔻狂酸蔣萬安：你韓國瑜啊

退出綠黨挨轟背骨仔！王浩宇揭「自掏腰包」真相：被罵5年了

勇警李承翰父親警察節隔日公祭　江啟臣籲：別讓人民保母再曝危險中

議員問「信用卡」為何不能嗶北捷？悠遊卡：這3個先進城市也不開放

警察節報佳音　徐國勇：4.8億精進執勤裝備「更新、更好、更輕」

「罷免王浩宇」粉專宣布連署人數突破5萬人　罷王粉「趕快整合…」

韓國瑜被罷免後的表現　沈富雄：Good！可圈可點

江啟臣拜會AIT酈英傑：國民黨將強化政黨外交　支持緊密台美關係

國民黨黃復興黨部將轉型　主委臧幼俠：與黨中央協調更方便

「幸福空間」遭控移花接木天成文旅設計師　開地圖砲！一夜狂告80網友

美商務部修改禁令：允許華為和美國公司共同制定5G標準

「娃娃影后」晚年好賭敗光家產　暴斃家中發臭才被發現

「修二與彰」粉看過來！藤原浩公開山下智久、龜梨和也回歸演唱會限定T

華山草原捕獲「2大咖本土劇男星」遛娃！　搭帳篷顧孩讓妻滑手機…好男人舉動全被拍

30年主僕情變！柯文哲私怨：一群人鬥不過一個蔡壁如　下令削弱黨權

減重失敗都是澱粉的錯？　長期減重成功的人沒告訴你的事

一進辛亥隧道！廣播變誦經雜音「如果你可以聽得懂我在唱什麼」　駕駛嚇壞

竇靖童跟周冬雨回老家7線索爆同性緋聞！　當導演想拍女女戀遭打槍

美撤回羥氯奎寧緊急授權「打臉川普」：2藥物對新冠肺炎患者無實際療效

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

政治熱門新聞

退休教授喊「槍斃蔡英文」　王定宇：嚴辦

釣魚台辦比賽　周玉蔻狂酸蔣萬安

黃捷無懼罷免　清捷隊35字回應！最新連署數字曝

退出綠黨挨轟背骨仔！王浩宇揭真相

「罷免王浩宇」粉專宣布連署突破5萬人

蘇貞昌趁機踹陳時中一腳？　行政院回應了！

信用卡嗶不進北捷？悠遊卡打臉

唐鳳遭爆監視Line群對話　韓粉社團瘋傳

李承翰父親明日公祭　江啟臣籲盡速修法

杜紫宸揭名嘴「特權待遇」　周玉蔻、黃光芹等10人都上榜

被酸和陳菊「討論貪汙除罪化」　陳其邁回應了

民眾黨立委穿台北燈節外套遭疑市庫通黨庫　柯文哲問：誰給他的？

韓國瑜被罷免後的表現　沈富雄：可圈可點

他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

迷昏21歲短裙妹！司機「性侵直播」2000人觀看

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

警鳴笛趕路被保時捷撞　畫面曝光

台中「299吃到飽」強勢回歸！　驚見高單價食材

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

水龍頭式血崩！她一天「換10片衛生棉」：以為很正常　醫一驗傻了

砸車民宿遭負評價灌爆！老闆娘還原始末

小鬼黃鴻升「我沒羅志祥電話」突嚴肅收笑容

更多

最夯影音

更多
咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋
黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面