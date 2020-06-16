台灣「酒促正妹」紅到日本！心酸自曝工作暗黑面　男賓激動喊買

▲日本綜藝節目採訪台灣「酒促小姐」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

因應各個國家的產業結構差異，每個國家都會有其獨一無二的職業存在，如同台灣熱炒店及釣蝦場等地，經常會看見「酒促小姐」在推銷客人啤酒，然而這一特殊景象，在日本綜藝節目上廣受討論，甚至出動攝影團隊來台灣拍攝。

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日本TBS電視台的綜藝節目「世界くらべてみたら」，近來探討世界各地的兼職工作議題，其中台灣的「酒促小姐」也被納入討論中。日本節目製作單位特別出動攝影團隊來台拍攝，他們抵達位於市民大道上的熱炒店，體驗「台灣的居酒屋」。

攝影團隊向店員點完餐後，體驗「自助取酒」，客人可以根據自己的需求去冰箱拿酒，最後結帳時再一起算錢即可，這項體驗讓攝影棚內的日本來賓們嘖嘖稱奇。主持人訪問一名酒促小姐，了解到她平均1週工作2天，月薪約為120,000日圓（約新台幣33,309元），銷售的啤酒越多薪水就越高。

節目中的日本男來賓看見漂亮的酒促小姐，激動喊道「一定跟她買酒！」但酒促工作看似光鮮亮麗，其實相當沒有保障，不僅沒有勞健保，工作中不時還得喝上幾杯酒，一邊推銷自家產品；遇到失禮的酒客，還得自行解決被性騷擾的問題。儘管如此，這項兼職工作仍然在日本節目中引發討論。

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