瘋電影／夜半歌聲　唯美動人歌劇魅影張國榮版

文／賴賴

瘋言瘋語：

過去沒看過，但卻看過不少關於這部電影的相關新聞，甚至有點想要怪這部電影害張國榮生病繼而輕生，放下偏見來觀賞這部電影，這部電影根本是藝術影展佳作呀，那個年代的嗜血評論就是要踩張國榮而已，不論在當年或是現代，她都沒有退流行或不符合時尚潮流的問題，好看的文學質感，不論是視覺、美術、攝影、服裝造型、室內裝置、高貴典雅的藝術廳，什麼問題要讓這些香港影評如此殘酷，原本歌劇的音樂就不是流行歌曲的旋律，而是就劇情所編寫適合劇情及現場演唱的音素，張國榮音色之美，就是歌劇魅影中國版，好看。

張國榮、吳倩蓮和黃磊，精湛的演技詮釋了動人的愛情故事，包裝了民國軍閥粗暴的蠻橫，擁有權勢便可踐踏百姓，只有在最艱苦的大環境，愛情才能顯出堅貞不移的偉大，真愛不會計較貧病醜陋，看到最後很感慨這對戀人的遭遇，電影真的很好看說。



片 名：夜半歌聲

英文片名：The Phantom Lover

類 型：愛情、音樂/歌舞、劇情

上映日期：2020-06-05

片 長：120分鐘

導 演：于仁泰

演 員：張國榮(Leslie Cheung) 、 吳倩蓮 、 黃磊

國 家：香港

語 言：粵語

發行公司：華映



劇情大綱



1936年的上海，演員宋丹平（張國榮 飾）是新一代的舞台巨星，他瘋靡了萬千少女，但他只情有獨鍾於個性單純可愛的富家少女杜雲嫣（吳倩蓮 飾），兩人墜入愛河，經常相約，泛舟暢遊，情歌款款。



因宋丹平的戲子身份，兩人的戀情遭杜家父親極力阻止，並硬是將她許配給權貴富二代趙俊。訂婚宴上，杜雲嫣裝病離席，私會宋丹平，讓趙俊妒火中燒，決定要讓未婚妻斷念，派人潑漒水毀了宋丹平的面容，更放火焚燒劇院，外傳他埋葬於大火中，杜雲嫣受創太深成了瘋婦，廢墟般的劇院每逢月圓之夜傳出飄緲歌聲，附近居民都傳說這是宋丹平的鬼魂作祟，更無人敢靠近。



十年後，某小劇團暫住進此劇院，演員韋青（黃磊 飾）遇到如幽靈般的宋丹平，過往的愛情悲歌隨即再次上演。

▲每個畫面都唯美。



▲哥哥張國榮無人能媲美的貴族氣質。

▲電影感人歌聲動聽。

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