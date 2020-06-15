愛兒麗產後護理之家台中館6月正式開幕

圖、文／愛兒麗產後護理之家提供

生命的開始只是由超音波畫面出現的一個小小圓點，很快地，隨著時間經過，媽媽每天看著這座「幸福的小丘」逐漸隆起，準備迎接著新生命，任何一個新生命的誕生過程，都是一場痛苦與喜悅交織的旅程，而過程中最辛苦的媽媽，有權利享受最好的產後照護。愛爾麗集團愛兒麗產後護理之家以最專業、用心的服務，贏得超過千名產後媽媽的認同，繼台北館之後，台中館將於109年6月盛大開幕，服務中台灣最值得被呵護照顧的準媽媽。

愛爾麗集團愛兒麗產後護理之家台北內湖旗艦店於106年第2季開幕至今創造不少好評口碑，延續台北館的專業服務及設施，除了專業育嬰室、寶寶1對1遠端監看系統、長庚生技活水處理、紅外線熱像儀、HEPA無塵室指定濾網、E化照護、每日15道豐富餐點，公共空間包括健身房、洗髮美甲室、按摩SPA間、交誼廳等等，在台中館更將住房全面升級使用豪華電動床、並規劃了尖端醫食品安全檢驗室，讓媽媽們住得更舒適，食用更加安心。

愛爾麗集團愛兒麗產後護理之家始終秉持誠心、貼心與安心的服務品質，持續不斷的與國際同步引進高科技醫療照護設備，從服務人員的親切問候開始，到整體醫療照護的專業服務為止，都讓客戶深刻感受到愛爾麗集團對您的重視、寵愛與呵護。

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