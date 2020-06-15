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在家染出沙龍級秀髮「洗護」是關鍵！護色洗髮精＋髮膜雙加持　健康光澤髮絲超撩人

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▲▼染髮,巴黎萊雅,優媚霜,染髮霜,護色,洗髮精,髮膜,健康。（圖／巴黎萊雅提供）

▲只要選對符合需求、產品優質的開架染髮霜，自己在家也能染出沙龍級秀髮。（圖／巴黎萊雅提供，下同）

消費中心／綜合報導

不少人每天精心保養臉皮，卻沒留意到頭上那幾根冒出的白髮，早已偷偷洩漏了年齡的秘密；為了看起來更年輕有精神，不少人選擇將白髮染色。但是染後隔沒多久白髮就現形，經常上沙龍染髮既花時間更傷荷包。使用經濟實惠的開架染髮劑，雖然省了錢卻擔心染髮劑品質不好，會讓髮質變差、頭皮過敏。自己染還怕手拙染不均勻、無法完全覆蓋白髮；開心染完，結果一洗髮顏色跟著掉，簡直悲劇。想呈現完美去白效果，又能維持頭皮健康，只要了解染髮原理、頭髮養護知識以及染髮訣竅，並依此挑選符合需求的開架染髮劑，染出亮麗潤澤秀髮很簡單。

實踐大學教師、IG破萬人追蹤的美髮師「大仁先生」表示，人類頭皮為弱酸性，染髮劑為了達到良好覆蓋效果，必須利用鹼劑，才能有效地打開頭髮的毛鱗片，讓色素完整進入髮絲。但科學家發現，染後若沒有正確清潔，殘留的鹼性會讓頭皮ph值無法回復到弱酸性，導致許多人染後頭皮紅腫癢、掉屑，色素也容易在洗髮時流失，感覺髮質變差。清楚染髮原理後，就能從琳瑯滿目的開架染髮劑中挑選出真正品質好、效果佳的產品，像是全球NO.1染髮品牌巴黎萊雅，推出全新升級的「優媚霜三重護髮染髮霜」和「優媚霜三重護髮雙管染髮霜」。染劑富含角蛋白複合物和護髮精華活性成分，在染髮的同時養分也進入頭髮毛麟片中，降低秀髮損傷。更是市面上唯一附有染後護色洗髮精的開架染髮劑，能溫和清潔頭皮和髮絲，大仁先生以石蕊試紙測試洗髮精，結果為弱酸性，符合酸鹼平衡，因此讓頭皮不紅癢，並能100%遮蓋白髮、髮色更持久。

▲▼染髮,巴黎萊雅,優媚霜,染髮霜,護色,洗髮精,髮膜,健康。（圖／巴黎萊雅提供）

▲染髮劑推薦巴黎萊雅優媚霜三重護髮染髮霜，除了升級染劑（圖左），成分可加強保護髮質；還是市面唯一附上染後護色洗髮精（右）的開架染髮劑。

市面上多數的染髮霜都沒有附贈髮膜，但染髮時頭髮因染劑作用，染後需要加倍呵護。優媚霜的輕盈滋養髮膜添加神經醯胺護髮成分，石蕊試紙測試同樣為弱酸性，能使染後頭髮恢復柔順亮澤、髮色更飽和持久；全新升級的輕盈質地，讓細軟髮的人不擔心髮絲扁塌。染完零白髮、髮質閃閃動人，但最怕染劑的臭味遲遲不散，巴黎萊雅染髮霜氣味升級，融合水果、花香和木質氣味，護髮香氣隨著時間變化前中後調，清新香味持續縈繞，讓居家染髮就像上沙龍一般享受，帶來輕爽好心情。

除了懂染髮原理，實際染髮時的幾個小撇步，也能幫助染後頭髮更柔順、頭皮更舒適。像是染髮前48小時先在肌膚上測試是否會過敏，染前一天不洗頭，讓頭皮油脂形成自然保護膜。染髮diy時，頭皮先薄擦一層乳液或凡士林，防止沾染染劑。擔心染不均勻或是因動作不熟練、染半天還染不完的染髮苦手們，使用巴黎萊雅「優媚霜三重護髮染髮霜」附上的染髮梳，就能整頭大面積邊梳邊染，上色方便又快速。上染劑時由白髮明顯的分線、髮際、瀏海先染，髮根塗抹至髮尾，最重要的是染劑需停留30分鐘以上才能完全染色。洗髮時先以清水沖過，再使用溫水搭配護色洗髮精清洗，最後上髮膜，就能得到一頭健康秀髮。

巴黎萊雅染髮霜有8～13種適合亞洲膚色的髮色可選，隨心所欲創造想要的美麗髮色，染後髮色自然襯膚不死黑，提升整體氣色。白髮一冒出頭就想立刻補染髮根的人，還可選紫色包裝的「優媚霜三重護髮雙管染髮霜」，用多少擠多少，剩餘染髮劑可保留下次使用，頻繁補染也不怕傷了荷包。

▲▼染髮,巴黎萊雅,優媚霜,染髮霜,護色,洗髮精,髮膜,健康。（圖／巴黎萊雅提供）
▲使用全新升級的巴黎萊雅染髮霜，並留意染髮操作時的小細節，例如染髮順序、時間、洗髮水溫等，最後搭配髮膜護髮，髮色就能更飽和持久。

內容物、成分、氣味三重升級的巴黎萊雅染髮霜，一盒就能做到染、洗、護，在家自己染髮如同髮廊染髮一樣能均勻遮蓋白髮、展現完美髮色，兼顧頭皮健康、頭髮保養，讓髮質自然柔亮滑順，從此不再受三千煩惱絲困擾，隨時啟動沙龍級染護髮，恢復年輕光彩和自信。


#巴黎萊雅優媚霜 #全球NO1染髮品牌 #沙龍級染護 #巴黎萊雅 #開架染髮劑推薦

巴黎萊雅染出好氣色，請見：
官網 https://bit.ly/2SDDWxj
網路商城：
MOMO https://bit.ly/2WcBm3F
Shopee https://bit.ly/2WRQP9p
屈臣氏 https://bit.ly/3b0jZY2

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