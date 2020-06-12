綠光劇團《人間條件六》不到24小時完售！加演9場粉絲動員支持「劇場見」

▲綠光劇團《人間條件六》不到24小時完售！劇團緊急協調加演9場，粉絲動員支持「劇場見」。（圖／綠光劇團）

記者林育綾／台北報導

綠光劇團面臨排練場大火後，即使佈景全燒毀，依然承諾與觀眾的約定，《人間條件六》如期演出，9日中午啟售後短短不到24小時，台北國家戲劇院4場演出5千多張票完售，劇團接獲許多觀眾電話希望加開台北演出場次，劇團緊急協調11月於台北城市舞台加演9場，再釋出8千多張票，共計巡迴台北、台中、台南及高雄全台共22場，也吸引粉絲動員進劇場支持劇團重新站起。

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▲紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

綠光及紙風車劇團位於八里的排練場6日凌晨發生大火，2小時燒光28年心血，《人間條件六》新製成的布景道具也全數焚毀，但劇團決定不取消演出，也宣布不設立重建專戶勸募，希望觀眾以「進劇場」的方式支持劇團重新站起來。

▲綠光劇團《人間條件六》是吳念真（右）寫給年輕人的一齣戲。（圖／綠光劇團）



編導吳念真表示，一聽到要開賣，身為導演就希望票房成績能夠好一點，不是因為貪心，而是希望能夠讓年輕的劇場工作者有信心，激起工作人員的士氣，「我一直相信，只要人在，信心在，很多事情都能重新開始。」

同樣身為藝術監督的柯一正也表示，「沒想到會遇到這麼大的災難，我們要用創意和表演來賺回所失去的，真的非常感謝，觀眾用買票進劇場支持，這一次所有人都會卯足了勁、作充份的準備來演出。」

吳念真說，這齣戲是身為四年級前段班的他，寫給年輕人的一齣戲，他想對年輕人們說「你們現在經歷的我都懂，雖然無法做什麼，但是可以給你們一個溫暖的擁抱。」同時也是過往收到最多問券的戲，尤其是30到40多歲的人會說，「導演謝謝你，我們被理解和安慰了」，讓他也備感窩心。

▲綠光劇團不設立專戶募款，希望觀眾用走進劇場的方式支持。（圖／綠光劇團）



許多觀眾及粉絲紛紛動員起來，用實際行動支持綠光劇團，網友在粉絲頁秀出購買的票券相約劇場見，紛紛留言，「除了自己看綠光…我還要買票來送朋友！」、「買了買了買好買全，準備帶著全家三代同堂一起進劇場二度支持你們，加油」、「開賣立馬買票（一樓），12個小時過後，忍不住再買一波，只剩四樓的票，沒關係，就是想要分享給更多人進劇場看表演！加油，8月劇場見」

由於疫情延至8月演出，造成幾位原班人馬無法配合，卻也產生許多新鮮配對，《人間條件六》三對家庭中，金鐘影后林美秀、林嘉俐、金馬影帝陳竹昇為全新組合，三位影帝、影后飾演一家人，對手戲將激起一陣火花。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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