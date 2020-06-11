保險業勞資糾紛多！管理規則不可踰越勞務契約　金管會承諾會檢討

▲立法院財委會今天舉行「金管會與勞動部合作保險業務員勞動權益更完善」公聽會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

保險業務員勞務契約爭議不斷，像是有業務員涉及多層次傳銷，與招攬行為並無關，保險公司卻依「有損公司形象」，按照管理規則送交評議會懲處，可能因此停業或撤銷執照。金管會保險局今（11）日表示，最大問題在業務員管理規則與勞務契約，實務上有相互踰越的問題，但與招攬行為無關的工作行為，保險公司不能用管理規則踰越侵犯勞務契約，承諾將檢討業務員管理規則。

立法院財委會今天舉行「金管會與勞動部合作保險業務員勞動權益更完善」公聽會，委員江永昌、莊瑞雄、賴瑞隆等19人，有鑑於保險業務員勞動權益攸關保戶保障，為完善保險業務員勞動權益與保戶保障的健全，擬提「保險法第177條條文修正草案」。

金管會保險局長施瓊華表示，1991年訂定保險業務員管理規則，問題由來已久，就主管機關立場，當初訂定背景是金融是高度監理的產業，不是只有業務員要考試登錄，其他信託業務員、營業員也受到專業要求，且考試登入才能執行業務，而保險法第177條規定主要是為了消費者保護與金融市場秩序維護共2大主軸來考量。

▲金管會保險局長施瓊華。（圖／記者楊絡懸攝）

至於保險公司之間的勞務契約關係，施瓊華指出，過去發展出勞動契約關係相當多元，包括雇傭、承攬、委任或混合制，基於契約自由原則，而管理規則是為了解決業務員對客戶招攬行為的管理，並非是公司與業務員關係，不過以前在執行上，可能保險公司與業務員依勞務契約，是否有違反當初契約，產生不一致進而衍生現在的糾紛。

施瓊華說，管理規則是按照招攬行為來訂定，公司訂定獎懲仍要依缺失態樣，不可踰越超越該規則，另與招攬行為無關的工作行為，也不可列入。當初訂定管理規則時，是由公會擔任登錄獎懲通報中心，真正懲處仍是公司執行；至於救濟途徑除，了各公司有內部申訴管道，公會也有申訴委員會，也是第2層救濟管道，但過去卻有代表性的問題，因此今年請壽險公會檢討，業務員、公司代表各2人，其餘則由學者、社會公正人士擔任。

施瓊華也提及，勞務契約檢視表並非是金管會訂定，壽險公會與保險公司之間仍有雇傭承攬的爭議，希望公會參考過去的類型，讓保險公司檢視約束員工的部分，依照勞務契約來遵循，避免踰越勞務契約，且金管會也尚未核定，但勞動部去年訂定勞動契約指導原則、判斷檢核表，金管會要求保險公司用勞動部規範來判定。

施瓊華認為，最大問題在業務員管理規則與勞務契約上，實際上有踰越相互之間的關係，因此承諾會檢討管理規則，與勞動部討論，好好將問題解決，保險公司與業務員間的關係，應是緊密的，如今造成對立，「我們是不樂見」。至於在保險法訂定該契約，將與勞動部進一步研議，未來保險法與管理規則修訂時予以檢討，納入討論項目。