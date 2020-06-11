達文西手術擬真體驗秒殺　成大師生驚嘆高端醫療器械

▲成功大學醫學院、醫工系特地與達文西機器手臂系統業者合作，將造價不菲的「達文西手術擬真體驗車」開入校園供師生體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「達文西機器手臂系統」是目前全球最先進的微創手術系統，廣泛應用在外科手術上，但除醫師外一般人難窺探其奧妙，成功大學醫學院、醫工系特地與達文西機器手臂系統業者合作，將造價不菲的「達文西手術擬真體驗車」開入校園供師生體驗。

「達文西機械手臂系統，將自動控制、軟體、光學、機械構造等完美整合，影像立體又清晰，深度也看得到。」醫工系系主任葉明龍親身體驗後，不禁為達文西手臂在設計上的精密與協調度，讚嘆不已。

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「達文西手術擬真體驗車」6月8日起至12日停放在成大醫工系館正門口。開放300個體驗名額，吸引來自工學院、醫學院、電機學院、理學院、管理學院等師生報名，短短三天即爆滿。醫學院院長沈延盛、業者Intutive臨床業務協理陳佳偉、成大醫工系系主任葉明龍及多位系上教授也親臨活動現場，共襄盛舉。

醫工系指出，「達文西手術擬真體驗車」內部除了有造價上億元的達文西機器手臂系統機體本身，還搭載了具高自由度可540度旋轉的機械手臂及器械，透過內視鏡及影像車即時記錄視野，操作者可於遠端遙控手術進行，體驗高靈敏度及自由度的微創手術新技術，體驗過的師生莫不讚嘆。

醫工系賴同學說，之前只在課程學習相關原理，本以為達文西機器手臂系統是一個需要經過專業訓練，才能順利操作的儀器。實際體驗後才發現，經過歷代改良，操作起來已經相當簡易且人性化。透過內視鏡探頭，可以看見物件上極微小的部份，機械手臂能輕易夾起各種物體，感覺像自己手臂延長了一樣，很難得的經驗。

現為博士班學生的陳同學說，醫療儀器不僅講求高科技及精準度，設計上更要考慮操作者的舒適度及順手度，透過體驗活動，更知道醫工領域所學是為了什麼，也更了解臨床上需要的工程技術，獲益良多。

醫工系主任葉明龍表示，醫工是臨床醫學與工程科技的跨領域結合，學生要有專業知識，也要能專精實務。此次的活動，讓學生有機會了解最先進的醫療科技及外科醫師的操作型態，也了解醫療器械設計開發的要點，期許學生未來加強跨域的知識與溝通能力，為醫療產業領域貢獻一己之力。

成大說，近1、20年來，達文西機器手臂系統已在全球被廣泛使用，初估全球每年執行超過20萬例達文西手術，成大醫院也已引進此先進系統，常有病人誤以為達文西是機器人，由機器人開刀，其實該手術完全是由醫師操控，藉由手術機械手臂、3D內視鏡和控制台三個部分，協助臨床醫師進行更高精準度、長時間的複雜手術，透過各式規格的微型機械，模擬各式精密手術動作，使細微的局部手術更能精準切除及縫合，使手術的風險大為降低。

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