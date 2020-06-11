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香港民眾奔東龍島露營　港媒直擊...五一小長假後滿地垃圾

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▲▼露營島。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

▲東龍島碼頭被垃圾包圍。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

本報訊

新型冠狀病毒疫情持續多月，最近連續多日未有本地感染個案。適逢佛誕及勞動節五一長假期，不少市民趁疫情緩和外出郊遊。位於香港東面水域的海島東龍島，不少人前往露營，香港01日前直擊東龍島，發現碼頭遍佈垃圾，更略有臭味，有遊人稱人流較以往多三分二，島上營區均出現爆滿情況，更指留意到有人隨處拋棄口罩。

西灣河開出次班船坐滿　數十人要等下班

於早上約10時，在西灣河碼頭有近百人候船前往東龍島次班船，部分人帶備露營裝備。早上10時半的班次爆滿，有數十人未能上船，需要等候下一班在12時開出的船。

於東龍島碼頭雖有設置垃圾桶，但大量垃圾佈滿碼頭路上，部分垃圾袋破爛，當中有食物殘渣，略有發出臭味。任職時裝造型師的張先生，自發與友人到東龍島執垃圾。他於去年11月到東龍島工作，因喜歡島上環境，其後定期到訪執垃圾。他稱，今日碼頭及餐廳的垃圾量較過往日多，尤其碼頭情況惡劣，希望公眾到訪之餘能順道幫忙清理。

▲▼露營島。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

▲疫情趨緩後，東龍島出現露營熱潮。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

非漁護署營區爆滿　露營客：假期人流多三分二

島上漁護署營區內有多個告示牌指因應疫情，關閉至5月7日，有職員在內巡視及提醒欲露營的市民。至於在非署方管䡥的營區，有不少人紮營過夜。湯先生及賴小姐於周四（4月30日）到東龍島露營3日2夜，二人過往曾到島上露營，因該處人少及環境好而再次到訪。湯先生稱，因應疫情減少到訪商場等多人地方，拍拖活動以郊遊為主。

賴小姐稱，今次假期明顯較過往多人，人流多約三分二。她指於周四兩個營區均爆滿，惟於翌日才有漁護署職員要求離開署方管轄的營區。她稱，於晚上有水警巡邏，但未有警告。賴小姐又留意到有人在山邊亂拋口罩，又稱過往未見過垃圾滿地的情況。她指大部分露營人士均守規矩，收拾乾淨才離開，希望大家能自律。

7人登島分開行：以免違反「限聚令」

一行7人到東龍島露營的吳小姐，為首次到訪該處，指因預計島上人流較少，不想到多人的地方。她稱7人會分開行，並已帶備多個營，以免違反「限聚令」。謝小姐一行3人到東龍島露營，但因指定營區關閉須另覓地點。她為首次到訪，認為環境優美，又稱現場大風不擔心增加感染風險。於東龍島士多工作的阿釗，稱今次假期生意增加約三成，甚至較復活節假期時多，認為與天氣好有關。

▲▼露營島。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

▲露營區相對整潔。（圖／香港01授權使用，請勿轉載）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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