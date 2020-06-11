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與女友大吵！新竹狠男失控「拿皮帶狂抽打」　她滿身瘀青淚喊：打完還被脫光

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▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲男子與女友吵架，情緒失控下，拿起皮帶抽打對方遭判拘。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹一名曾姓男子與女友小鈴（化名）大吵後，竟拿起皮帶瘋狂抽打對方，再徒手毆打，造成小鈴身上四肢多處瘀傷、挫傷，事後經小鈴提告後，曾男惡行才得以曝光。日前新竹地院審理後，依傷害罪判曾男拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

整起事件發生於去年11月17日晚間，曾男與小鈴於住處發生口角爭執，情緒失控下拿起手邊的皮帶不停抽打小鈴，再徒手毆打；小鈴指控，男友毆打後強拉她至房間內，脫掉她的衣服硬上，又恐嚇她「要對家人不利」。

對此，曾男只坦承當晚有失控打人，其餘小鈴的指控全數否認，認為兩人已經吵架，事後根本不會想要跟對方發生性行為。

法官調查後發現，小鈴雖稱「遭到性侵」，但是案發多日後才報警，且案發當下能買完晚餐後再回到曾男住處，與一般受侵害反應不同，且去醫院驗傷時，也並沒有提到遭強制性交一事，因此針對強制性交部分，不採信小鈴說詞，另外也無證據顯示曾男恐嚇。

最終新北地院僅認曾男傷害一事，認為曾男不以理性解決糾紛，動手傷害小鈴，依傷害罪判拘40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

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