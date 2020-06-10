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生前冒險藏父親畫作！陳重光宣揚父親陳澄波創作　李永得代總統頒發褒揚令

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▲▼陳重光在今年4月10日以95歲高齡辭世，文化部長李永得今（10）日代表頒贈總統褒揚令，由長子陳立栢先生代表受贈。（圖／文化部提供）

▲文化部長李永得（左）代表頒贈總統褒揚令予陳重光，由長子陳立栢先生代表受贈。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

台灣美術前輩藝術家陳澄波之子陳重光，生前與母親張捷女士一起冒生命危險藏匿父親遺作，直到黑暗過去，讓父親的畫作重見天日，推動台灣藝術史發展。陳重光在今年4月10日以95歲高齡辭世，文化部長李永得今（10）日代表頒贈總統褒揚令，由長子陳立栢先生代表受贈。

陳重光接續父親對藝術的熱忱，在1999年創立「陳澄波文化基金會」，長期推廣美育、提昇台灣藝術發展，也讓後代藉著父親的繪畫，認識台灣之美，為建立台灣藝術史留下深遠的貢獻。去（2019）年經文化部推薦，基金會也榮獲第6屆教育部藝術教育貢獻獎績優團體獎。
 
陳重光身為228事件受難者家屬，數度見證台灣近代歷史的轉捩點。他在風聲鶴唳的威權統治時期，與母親張捷女士冒生命危險藏匿父親遺作，直至黑暗過去，陳澄波極富感情的彩筆才得以重見天日。

請繼續往下閱讀...

他以美育宣揚父親「自我文化主體」的創作觀，發揚繪畫蘊含的台灣價值與精神。另與228受難家屬共同創立嘉義市二二八關懷協會，期間積極協助受難者平反，追求歷史真相。

▲▼陳重光在今年4月10日以95歲高齡辭世，文化部長李永得今（10）日代表頒贈總統褒揚令，由長子陳立栢先生代表受贈。（圖／文化部提供）

▲文化部長李永得與陳重光先生的家屬合影。由左到右：（小兒子）陳立沆、文化部長李永得、（長子）陳立栢、（長女）陳麗涓、（次女）陳麗洙。（圖／文化部提供）
 
文化部長李永得表示，陳重光先生一生以關注人權事務、追求歷史真相為己任，並以美育化人，於威權統治下不顧自身危險，努力保存父親陳澄波畫作，才能在今日成為寶貴的台灣藝術資產，這些作品不僅乘載歷史記憶，更是台灣文化價值的見證。陳重光先生為台灣文化奔走的熱切之情，文化部深切感念，並將循著藝術家的步伐、延續受難家屬的遺願，帶動國人深刻體認台灣藝術史及人權故事。

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