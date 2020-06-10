中醫公布「新冠治療指引」4藥方分期治療　平均8~10天可改善病情

▲國內研究團隊找出中醫治療新冠肺炎4種處方。（圖記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

中藥也有助治療新冠肺炎！國內研究團隊發現，多數患者展開中醫介入治療後，有助緩解發燒，穩定心跳、血壓。國家中醫藥研究所所長蘇奕彰指出，沿用2003年SARS治療經驗，針對輕症、重症、微重症、緩解期等4時期訂定4種處方，平均8天～10天可改善病情。

研究團隊自今年4月3日起，已在數家設有中醫部的大型醫院，展開對新冠肺炎病人的中西醫合併治療，研究團隊發現， 中藥能阻斷新冠肺炎朝重症發展，並加速痊癒速度，同時減少復陽、重症後肺纖維化等併發症，同時緩解失眠、憂鬱、焦慮、腸胃及發燒等症狀。

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蘇奕彰說，團隊也發現，某些中藥成分能與新冠病毒上的棘蛋白結合，可阻斷開鎖程序，不讓病毒複製，同時清除病毒，並抑制重症者「細胞激素風暴」，防止免疫系統失控、避免病毒感染。

▲▼輕、重症狀處方。

而針對中醫治療新冠肺炎，衛福部也在今年05月06日「研商中醫納入《新型冠狀病毒病臨床處置暫行指引》專家會議」決議辦理。《新型冠狀病毒病中醫臨床分期治療指引》公告內容也針對輕症、重症、微重症、緩解期等4時期訂定4種處方。蘇奕彰透露，其中「黃芩」有清熱、瀉火解毒作用，是重要藥材之一，另外也發現3種抗病毒和2種幫助免疫調節的藥材。

而在臨床也發現，患者同意中醫介入治療後，輕症患者平均8~10天就可以三採陰性出院。台中榮總傳統醫學科蔡嘉一主任也分享收治案例，一名50歲輕症患者有味覺遲鈍、發燒、胸悶等問題，同樣有服用奎寧藥物，之後採用中西合併治療，9天就三採陰性。另一名31歲輕症患者採用中醫介入治療，6天就三採陰性。

蘇奕彰表示，目前《新型冠狀病毒病中醫臨床分期治療指引》已通過衛福部審核，目前也已有臨床實證；另外，現在確定處方後，下一步也能量產，比照口罩外銷，讓世界可以看到台灣中醫治療的成果。

▲恢復期促進肺功能及體能恢復、吸收發炎液。