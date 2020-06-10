派美女業務入侵「愛情公寓」…170男被迷倒傻付4千萬！婚顧公司涉詐欺全無罪

▲已故前高雄市議員林國權捲入吸金案，如今獲公訴不受理，全案定讞。（圖／記者范綱儀攝）

記者徐愷昕／台中報導

已故的前高雄市議員林國權在2010年時成立「和荔婚顧公司」，推出一系列服務契約，但後續卻被多名男會員爆出，該公司利用美女業務員在交友網站與想婚男性博感情，待對方上鉤後再順勢將婚僱契約賣出，不過這些美女一拿到錢就開始失聯，手法形同詐騙。台中地檢受理調查後起訴負責人、林國權等81人，但近日法院判決結果出爐，所有被告皆無罪，至於林國權已經過世、公訴不受理，全案定讞。

▲林國權涉嫌找一堆外型姣好的妙齡女加入愛情公寓誘騙宅男上鉤。（圖／翻攝自《正妹大連線》臉書粉絲團）

原被高雄市長韓國瑜欽點原住民委員會主委的前高雄市議員林國權，因捲入「假戀愛真詐欺」的案件而見光死。林國權2010年成立婚顧公司並開始擔任負責人，當時公司為了賺錢，安排一群美女業務到交友網站「愛情公寓」中尋覓銷售對象，言談之中更讓對方誤以為買了契約就可以與美女員工步入神聖的婚姻殿堂。

不少想婚男性投入金錢買了多份契約，期間現金不夠還讓女方向銀行辦貸款，怎料最後不僅牽手、接吻都沒有，甚至還碰上女方失聯的狀況，對此，受害男性們認為被詐騙了，一怒之下聯合向警方報案。

法庭上多名男性們指出，美女業務在聊天中常說出「我想過和你一起走到婚姻」、「不希望看到你不開心」、「我還是很努力希望我們倆個繼續走下去」、「別太辛苦我會心疼」等給予希望的告白情話，讓他們陷入錯誤、對未來充滿期待，怎料最後白花錢全是一場空。

事後檢警查出，購買契約的男性人數約170人，金額超過4千萬元。台中地檢署偵結，依《銀行法》、詐欺等罪起訴林國權等81人，及和荔等4間公司。

負責人林國權出庭時辯稱，他只是掛名董事長，行銷部分由代理商經手，這些事情都是代理商及業務員的糾紛，與婚顧公司本身無關，認為自己相當冤望，而美女業務們則均否認利用愛情詐騙。

台中地院2019年7月審理時，認為就算銷售人員手法不當，但與刑法的施用詐術要件仍有落差，加上購買契約者都已是成年人，也有一定的社會歷練，本身有決定是否購買的自由及判斷能力；至於《銀行法》部分，契約中並沒有與購買者約定要給予與本金顯不相當的紅利、利息、股息或其他報酬，因此並無違法，審理完判林國權等81人無罪。檢察官不服，上訴台中高分院。

台中高分院維持一審見解，判涉案所有人均無罪，且其中林國權等不到重獲清白之日，今年1月去世，合議庭撤銷林國權原判決，公訴不受理。另據了解，目前被害的男性們，有13名有對11名美女業務提出1000萬元民事部分的損害賠償，不過法官審理時認為，這幾名男性在簽契約當下應該有了解內容，確定自己能履行才簽下合約，審結判13人均敗訴。