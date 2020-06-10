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「銀行界劉德華」照片曝！偷拍10女15G影片流出　女主角不清醒被錄

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圖、文／鏡週刊

台灣金融圈爆偷拍性愛影片醜聞，一名林姓外商銀行副總裁頂著「高富帥」的愛妻形象，實際卻背著妻子偷吃，甚至還瞞著妻子偷拍性愛影片，林妻憤而大義滅親向檢警告發。

林姓外銀副總裁瞞著妻子偷拍性愛影片，太太發現後憤而出面爆料。

▲林姓外銀副總裁瞞著妻子偷拍性愛影片，太太發現後憤而出面爆料。（圖／鏡週刊提供，下同）

林妻向本刊透露，丈夫拍攝的性愛影片數量多達15GB，光看完至少也要花上一整天，被偷拍的受害者含她在內至少有10人，甚至有些影片中的女性是在不清醒狀況下被偷拍，「我從沒想過有一天自己會變成偷拍性愛影片的女主角…我出面爆料，就是擔心還有其他受害者。」

林妻指出，她看完性愛影片之後，為了避免更多女生受害，決定挺身而出，並委任律師對丈夫提告妨礙祕密，同時也和地檢署告發丈夫涉嫌乘機性交等罪。「全案目前已由檢警偵辦中，下週2（16日）將首度開庭審理。」林妻的委任律師丁昱仁說。

林妻說這些性愛影片、照片多達15GB，要是全部看完，至少要花上一整天的時間，影片內容是依據不同姓名、年度分類，最早的拍攝日期可以回朔到2009年，包含自己共有10名女性被拍下，「我看到畫面時很震撼，他就和李宗瑞一樣，還按照中英文名字分類。」回想當初看到這些影片的情景，林妻還是相當崩潰。

林妻還在丈夫的性愛影片資料夾中發現，林姓副總裁和她在交往、結婚期間，同時劈腿小三、小四，並收藏林姓小三多達40支的性愛影片，她後來透過網路找到小四才發現，林男直到這2年才和小四斷聯繫，「事發後，我和先生已經分居，他還發訊息警告我不要對外說，迄今連一個道歉都沒有。我真的很怕，也擔心影片外流，更擔心還有其他的受害者，才會出面踢爆。」

林妻感嘆說，「我真的是被當笨蛋一樣，我和我先生的情況比8點檔連續劇《炮仔聲》還誇張，希望其他女性別被他高富帥的形象欺騙，我先生還嗆我說，他又不是名人，沒人會關心他的私生活，難道現在的社會已經沒有公平正義了嗎？我只是想要一個公道。」

林姓外銀副總裁和小三是銀行同事，從本土銀行到外商銀行共事多年。（讀者提供）

林姓外銀副總裁太太意外發現丈夫有偷拍性愛影片，同時還抓到老公和她交往期間，劈腿小三、小四，林妻透露，她今年去找小三攤牌時，小三還當面回嗆「沒什麼好講的，妳沒證據，歡迎妳去告。」

林妻還在丈夫的性愛影片資料夾中發現，林姓副總裁和她在交往、結婚期間，同時劈腿小三、小四，並收藏林姓小三多達40支的性愛影片，「影片內容全是她幫我先生口交的畫面，檔案夾中還有他們2人的鹹濕對話截圖，『我要人體壽司喔』『我要把你拖到草叢裡』等對話，我不敢相信，原來我老公有這麼黑暗的一面。」

去年12月，外商銀行舉辦尾牙，林姓副總裁告知太太會晚點回家，他回家後，林妻意外在丈夫的手機看到「今天把東西塞在下面」「濕濕黏黏的好噁心」等LINE訊息，讓她相當震驚，忍不住用LINE打給對方警告說，「我是他老婆，妳不要太誇張。」

林妻接著質問丈夫，「我老公解釋，因為是尾牙續攤喝醉，小三、也就是林姓女分行長送他去旅館，他居然說『我喝太醉，根本硬不起來，她只在旁邊的沙發等我清醒。』我懷疑他有外遇提離婚，但我老公不願意，並強調沒有做對不起我的事，還當著我的面，把林女的LINE封鎖刪除，並給我手機密碼。」

今年2月，林妻看到丈夫的微信跳出訊息，「為什麼我的LINE都沒有讀」「好想公」「希望一個月去一次」等內容，接著還在家中發現過期的益生菌，上面還貼著「公：枇杷膏隨時可以用，益生菌要一天吃2包」，都讓林妻認為不單純。

林妻感嘆說，「我真的是被當笨蛋一樣，我和我先生的情況比8點檔連續劇《炮仔聲》還誇張，希望其他女性別被他高富帥的形象欺騙，我先生還嗆我說，他又不是名人，沒人會關心他的私生活，難道現在的社會已經沒有公平正義了嗎？我只是想要一個公道。」

 

回應

 

針對元配指控偷拍性愛影片、婚前婚後劈腿等內容，林姓副總裁表示「目前已進入司法程序中，沒有其他回應」。本刊同時致電和林姓副總裁外遇的林姓女分行長手機並留言，截稿前均無回應。


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