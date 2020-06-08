水果店為什麼喜歡把西瓜切一半賣？4大原因曝光　「別用湯匙挖來吃」

▲西瓜切一半來賣背後原來大有玄機。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

炎炎夏日，許多民眾都喜歡吃香甜多汁的西瓜消暑。而去水果店或路邊攤，經常會看到老闆把西瓜切開一半來賣，有人以為應是西瓜太大，人少的家庭可能吃不完，但後來聽了業者的解釋，原來有4大原因。另外，還有3點原因不建議西瓜用「湯匙挖來吃」。

《科普中國》報導，第一，紅色會讓食慾更旺盛。人的食慾會受到色彩的影響，西瓜皮是綠色的，西瓜肉是紅色的，而紅色能夠增加食慾，人們看到紅色時，食慾會變得旺盛；所以，西瓜切開售賣，無形中會調動大家吃西瓜的慾望，增加銷量。

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第二，方便看西瓜的好壞。把西瓜切開，可以很清楚看到西瓜的品質，很多人不會挑選西瓜，經常會買到太生或太熟的西瓜，那商家將西瓜一分為二來賣，這樣消費者就可很直觀看到西瓜好與壞、熟與不熟，比用手拍拍西瓜聽聲音要有用的多。而這樣也更加方便顧客來挑選，還節省大家時間。

▼切開西瓜方便看西瓜的好壞。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▼炎炎夏日，許多民眾都喜歡吃香甜多汁的西瓜消暑。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

第三，避免浪費。現在很多人都是獨居，有的西瓜很大一個，買回家根本吃不完；所以買半個西瓜，可以在短時間內吃完，也不用擔心西瓜放太久會壞。

第四，價格便宜好銷售。西瓜雖然不貴，但切成一半，售價也瞬間砍半，雖西瓜的價格沒變，但無形中會給人一種便宜的感覺，買的人會變多，增加銷量。

另外，許多人買西瓜回家，喜歡直接拿湯匙挖來吃，報導提出不建議挖著吃的三種原因，包括湯匙可能不慎和西瓜皮一起丟掉；潛意識裡給自己設定更高目標，可能導致以後吃西瓜的胃口越來越大；體內血糖升高，西瓜的升糖指數（GI）比蘋果、桃子、李子、葡萄等水果都要高。