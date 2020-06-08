半夜狂叫「寶貝」敲地板…新北男：與靈異東西抗衡！113住戶崩潰投票求搬遷

▲男子常常於深夜大喊「寶貝」，還會敲打地板，讓鄰居相當困擾。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳羿妏／新北報導

新北市一名蘇姓男子住在鶯歌某社區大樓，常於深夜大喊「寶貝」，還會不時敲打地板，讓鄰居不堪其擾，不過大樓管委會在簽完強制遷移連署書後，蘇男並沒有因此改善，決定向法院提起請蘇男遷出社區的訴訟！案經新北地院審理後，以出席數未達標、連署書不符規定為由，判管委會敗訴，全案仍可上訴。

判決指出，社區管委會主張，蘇男大吵大鬧的行為已維持2年多時間，尤其是晚上10時至清晨6時睡覺時段，斷斷續續地突然大叫「寶貝」二字，還會敲打地板，干擾許多住戶安寧，即便於2017年12月18日、2019年8月5日兩度以存證信函勸導改善，蘇男仍持續這樣的行徑，就在2019年8月17日召開社區會議後，全社區203戶中有138戶簽署蘇男強制遷離聯署書，蘇男得知後，才乖乖安靜一陣子；孰料，事隔半年後，蘇男於2020年3月6日又恢復到以前吵鬧狀態，因此管委會依《公寓大廈管理條例》提起訴訟，聲請蘇男離開社區的請求。

對此，蘇男辯稱，他因朋友過世，時常夢到對方，還會聽到怪聲，內心會緊張害怕，想說要跟「無法形容的靈異東西抗衡」。

管委會於2019年8月17日強制驅離蘇男會議中，共有160人出席，113票同意通過，佔出席人數的70%，另外同日簽署的連署書中，共有138戶居民表達同意，占總戶數的68%，然而根據《公寓大廈管理條例》規定，會議出席數未達75%，且連署書也不符合規定，最終判管委會敗訴，不過蘇男若3個月內未改善，到時候社區仍舊可以召開會議，向法院訴請強制遷離，全案仍可上訴。



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