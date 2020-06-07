哥哥是民進黨元老「首任高雄黨部主委」　許崑源卻挺韓…原因曝光

▲許崑源6日晚間8點45分從住家墜樓身亡。（圖／翻攝自許崑源臉書）

圖文／周刊王



高雄市長韓國瑜罷免案昨（6日）通過後，國民黨籍高雄市議長許崑源晚間於住家大樓墜樓身亡。許崑源雖長期支持韓國瑜，但他的哥哥許崑龍從1980年代就開始從事黨外運動，曾任民進黨創黨後，第一任高雄市黨部主委，還曾參與過美麗島事件，是高雄政壇重要人物。

許崑龍、許崑源這對兄弟相差16歲，許崑龍投身民進黨時，許崑源曾輔佐他；1984年高雄發生泰福閣槍擊案，2名刑警死亡、2名義警受傷，許崑龍因牽連此事而淡出政壇，服務處逐漸由許崑源為民服務，但他直到1994年才以無黨籍身份參選高雄市議員。許昆龍自此便協助弟弟做選民服務，直到1998年因中風臥床養病，2012年8月16日以71歲之齡病逝。

許崑源隨後成為高雄市無黨籍議員問政聯盟總召，於2004年想結盟國民黨競逐議長寶座，但未獲得當時台北市長馬英九的同意，只願讓他角逐副議長；許崑源轉而立跨黨派的「大高雄問政聯盟」。

許崑源2008年擔任總統、副總統參選人馬英九、蕭萬長的全國無黨聯盟總會長，並在勝選後正式成為國民黨一員，2010年成為國民黨議會黨團總召集人，並當選縣市合併後第一屆高雄市議會議長。雖然胞兄是民進黨元老，但許崑源卻支持國民黨，他曾表示，感覺自己的風格較貼近國民黨，所以決定參加國民黨，但不分藍綠，都可以當好朋友。

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