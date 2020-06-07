莊人祥解析「防疫新生活模擬」　2個人都戴口罩「可減少7成感染」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布台灣連續8周零本土病例，國內可以安全大解封。今記者會上也報告防疫新生活的研究內容。指揮中心發言人莊人祥指出，研究發現，如果兩個人都戴口罩，可以減少約7成感染，可以維持室內1.5公尺社交距離的話，可以減少約6.9成感染。

莊人祥說明，該系統主要是防疫新生活政策模擬，之前是用「流感大流行」當基礎，現在可做「新冠肺炎政策」、「防疫新生活模擬」，進一步根據台灣人口普查結果，把人口年齡和地理分佈，用隨機方式分佈到全國7千多個里，之後分成5個年齡層，包括0-4歲、5-18歲、19-29歲、30-64歲以及65歲以上。

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▲中央流行疫情指揮中心上，發言人莊人祥分析數據。（圖／疾管署提供）

莊人祥說，在原來流感基礎的設計裡，認為流感大流行是從國外進來，進來台灣後，就會進入家庭、工作場所，因此電腦每12小時會模擬感染的機率，會算出每天會增加多少感染人數，視覺化模組會根據記錄去化模擬曲線圖等。

除了模擬感染機率，每個年齡層每天跟多少人接觸也可以計算，之後採用「接觸日誌」的方式，進一步全台灣抽樣每個年齡層，結果發現，15歲以下小孩每天接觸的人最多，以當時流感來看，如果有本土感染的話，該年齡層也會最先發生。

在新冠肺炎疫情爆發後，也把該系統採用新冠肺炎假想情境，不做邊境管理、居家檢疫和各國疫情透明度的狀況下，平均每5天會有一個境外移入個案，進一步參數設定傳染人數、症狀時間、無症狀感染者傳染力等，研究發現，如果兩個人都戴口罩，可以減少約7成感染，室內社交距離可以維持1.5公尺的話，可以減少6.9成感染。

莊人祥說，再三確定系統沒問題後，就開始進行戴口罩模擬，以台灣現有的專責病床和隔離床數有3000床左右，研究發現，全台灣人口戴口罩服從度如果在標準以下，就會爆床。而在社交距離方面，在室內維持社交距離1.5公尺、戴口罩就不用維持社交距離，都是可以達到防疫目的。

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